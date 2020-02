Gobierno anunció un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos para los jubilados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno anunció hoy que pondrá en marcha un plan para proveer en forma gratuita a los afiliados al PAMI de 170 medicamentos "esenciales" que "son los necesarios para cuidar la salud", dado que fueron seleccionados de acuerdo a "recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" (OMS), programas nacionales y la Confederación de Médicos argentina.



Así lo indicó la directora del PAMI, Luana Volnovich, en una presentación que realizó en la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández y el director de la Administración Nacional de Seguridad Social, Alejandro Vanoli, donde además resaltó que van "a controlar" desde lo sanitario las prescripciones médicas a los afiliados para evitar interacciones.



Volnovich dijo que la medida apunta "a mejorar la calidad de vida de los afiliados, cuidando su salud a través de la puesta en marcha de un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos del PAMI".



"Nos dispusimos mejorar la situación de los que peor estaban en este caso es atender la situación de los jubilados, muy postergados inclusive en aquellos años en el que decían haber puesto fórmulas que los favorecían, pero fueron perdiendo derechos, entre ellos a tener medicamentos cuando los necesitaban", destacó el presidente Fernández.



El mandatario destacó que "hemos recurrido a gran parte de los recursos que el impuesto país nos ha dado para poder cubrir esta erogación, que hace que hoy mientras el PAMI gastaba el 26% del total de su presupuesto en medicamentos, empiece a invertir el 34 % para mejorar la llegada de esos medicamentos a los jubilados".



"Esto fue un trabajo muy cuidado que ha tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS y los que los propios jubilados consumen, es un trabajo a mucha conciencia, lo que demuestra que trabajando seriamente los recursos existen para que nuestros jubilados estén mejor", añadió.



Por su parte, Volnovich aseguró que se elaboró una vademécum "de 170 medicamentos cuyos principios activos se tomaron en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Confederación de Médicos de la Argentina y la de nuestros propios afiliados sobre una base de las patologías prevalentes y más habituales".



Y, agregó que durante los últimos años "la lógica que se utilizó es la presupuestaria y no se cultivó la lógica sanitaria para otorgar tratamientos adecuados".



Volnovich destacó: "no queremos intoxicar a la población por lo tanto vamos a controlar, desde el punto de vista sanitario, las prescripciones de nuestros médicos para que no haya interacciones".



También, aseguró, "vamos a controlar desde la gestión para que ningún vivo haga negocios con los medicamentos que deben llegar a los afiliados y no para los que no lo necesitan. Nuestro objetivo es que nuestros afiliados puedan vivir mejor".



"Los medicamentos no resuelvan las problemáticas de los adultos mayores, para eso es necesario mejorar las prestaciones y ser escuchados y valorados por nuestra sociedad. Todo esto hace a su salud", remarcó la funcioanria.



Volnovich recordó que "los medicamentos aumentaron en forma descontrolada estos últimos años y los adultos mayores tenían que elegir si pagaban la boleta de luz o pagaban el medicamento".



El vademécum fue diseñado de acuerdo a las pautas de la OMS, que considera esenciales a los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población y promueve que estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y la comunidad.



El PAMI remarcó que el vademécum incluye 170 medicamentos, que fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada, según la OMS, el Plan Remediar y el Formulario Terapéutico Nacional de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) para "mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso gratuito" a todas las personas afiliadas a la obra social de los jubilados.