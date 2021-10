Gobierno escuchó a los gremios y pidió tiempo para definir el aumento salarial

Luego de escuchar el pedido de los gremios estatales, las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas solicitaron un tiempo para afinar el lápiz y definir el incremento salarial para los empleados públicos. El objetivo es que los nuevos montos entren en vigencia con el sueldo de octubre, a cobrar durante los primeros días del mes entrante. Hablan de una suba del 15% como piso para ganarle a la inflación. Estuvieron presentes representantes de UDAP, UDA, AMET, UPCN, ATE y ATSA.

Tal cual adelantó DIARIO HUARPE este lunes, UPCN, el gremio que más empleados públicos representa en la provincia, solicitó como piso un 15% de aumento para terminar el 2021. Esto teniendo en cuenta que la inflación, al mes de septiembre alcanzó el 37% y los salarios un aumento del 30%.

Tras el encuentro, la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, expresó que “simplemente en esta reunión hemos escuchado a los gremios, lo que fue muy importante para nosotros, ya que nos plantearon el tema salarial y ahora deberemos afinar el lápiz, sacar la calculadora como dijo el gobernador Uñac y ver hasta dónde podemos llegar con el aumento”.

Al mismo tiempo reconoció que harán el máximo esfuerzo para lograr “que los salarios le ganen a la inflación”.

En este sentido hay que remarcar que, en rueda de prensa este martes, Sergio Uñac había dicho que “es una política de Estado de seis años de tratar de no descalzar el poder adquisitivo del salario de la vida real de los trabajadores”.

Si bien por ahora no hay una resolución respecto al porcentaje de incremento, fuentes confiables, adelantaron que se oficializaría esta misma tarde y rondaría el 17%. El apuro en cerrar el acuerdo salarial radica en que restan pocos días para finalizar el mes y la idea es que corra desde octubre.

Protagonistas

Luis Lucero / UDAP

“Como resumen de la reunión puedo decirte básicamente que se habló de la recaudación y la ministra escuchó a los gremios. Obviamente hay esperanzas de una recomposición salarial, pero no han ofrecido nada todavía. Si los salarios no le ganan a la inflación no hay reactivación económica”.

Gabriel Pacheco / UPCN

“No hubo definición, estuvimos todos los sindicatos, pero nosotros pedimos un 15% de aumento salarial a partir del mes de octubre”.