Gol y preocupación: el partido de Lionel Messi por Champions League

En el día de hoy se disputó el tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League y el Paris Saint Germain enfrentó al Benfica en lo que fue un empate por 1 a 1. En el duelo fue Lionel Messi quien marcó el gol para los parisinos y le brindó la victoria parcial, más tarde Danilo no logró esquivar un balón y lo metió dentro de su propio arco tras un centro de Enzo Fernández y le dio el empate al rival.

A pesar del gran nivel de Leo en el partido por Champions, el resto del equipo no mostró estar a la altura para mantener las victorias que le aseguren el primer puesto para clasificar a octavos de final. Y como si fuera poco, a los 85 minutos, luego de una jugada en que buscaron habilitarlo para el gol, tuvo un mal movimiento que le costó salir del campo de juego.

A 46 días para el comienzo del Mundial es una gran alerta para la Selección Argentina el estado físico del capitán. Si bien no trascendió que fuera algo de que alarmarse, una molestia podría dejar a Messi fuera de los próximos partidos y quitarle el gran ritmo que trae en esta temporada 2022. Ahora, habrá que esperar para confirmar cuál es la situación física, ya que puede haber sido tan solo una torcedura.

Jugador de la Selección Argentina lesionado

A pesar de que lo de Lionel Messi no está confirmado y se espera que no sea nada grave, quien si sufrió una molestia y se perderá los próximos partidos a la espera de una recuperación es Joaquín Correa. El Tucu fue titular en el Inter en el partido que le ganó al Barcelona por 1 a 0 y debió abandonar el campo de juego por la lesión. Se trata de un problema en el tendón de la rodilla izquierda y no se sabe si alcanzará a estar al 100% para disputar el Mundial junto al a Selección Argentina.