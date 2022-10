¿Vuelve a casa? Desde Barcelona sueñan con el regreso de Lionel Messi

Tras los rumores que se han dado, Lionel Messi suena cada vez más fuerte en el FC Barcelona. El atacante argentino fue mencionado por el vicepresidente económico del elenco catalán, Eduard Romeu. Este tuvo una entrevista con Infobae y aseguró que la entidad estaría "encantada" de tener nuevamente a "La Pulga" con ellos "para que pueda despedirse de la afición que lo vio triunfar". "En principio, no habría problemas en lo financiero porque vendría gratis y quedaría el tema de su salario", aseguró.

"Claro que sí. Si viene, sería gratis, además, porque sería en condición de libre, una vez que finalice su contrato con el PSG. Así que no veo mayores dificultades aunque, claro, no tengo contemplado el presupuesto de temporadas siguientes en este momento. De todos modos, Messi es un activo del club. No lo pudimos mantener en aquel momento y eso le generó un daño al club, pero ahora, con otra visibilidad y por supuesto, con la voluntad del jugador y si nuestro entrenador así lo quisiera, nosotros lo recibiríamos con los brazos abiertos", partió diciendo Romeu.

Luego, Eduard también aclaró: "No me corresponde a mí porque no tengo interrelación con los jugadores y el plantel, pero desde el punto de vista de la masa salarial, que fue uno de nuestros problemas porque hay un límite de gastos, arrastramos problemas de la temporada anterior, pero el asunto va a ir disminuyendo con el paso de los años y creo que se trata de una negociación realizable".

¿Messi se muda de nuevo?

"Sería una despedida en activo para luego irse a aquellas latitudes americanas. Una despedida merecida en los campos en los que lo vieron triunfar. Por circunstancias ajenas a nosotros lo hemos perdido, pero hacemos igualmente nuestra autocrítica y su marcha nos ha dejado un mal sabor de boca. Pero ya ha pasado suficiente tiempo de eso. ¿Por qué no un reconocimiento, un acercamiento? Para eso, necesitamos la colaboración de todos", expuso el vicepresidente económico del Barcelona.

Para cerrar, indicó: "Desde lo técnico, el equipo es muy distinto que antes, y en esto hablo de jugadores que son mis ídolos (risas) pero, ¿quién podría darse el lujo de no tener a Messi en su plantel? Sería un homenaje largo, en muchísimos partidos en todos los estadios. Lo ideal sería un año pero hoy lo de las edades es tan relativo… Sería cuestión de buscar un espacio determinado en el tiempo".