Goles de Ocampos, "Mudo" Vázquez y Calleri en la Copa del Rey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los argentinos Lucas Ocampos y Franco "Mudo" Vázquez y Jonathan Calleri convirtieron hoy goles durante la jornada de segunda ronda de Copa del Rey.



Ocampos y Vázquez marcaron en la goleada de Sevilla sobre Escobedo, equipo de la cuarta división española, por 5-0, mientras que Calleri anotó en la victoria de Espanyol ante San Sebastián de los Reyes, de la tercera división, por 2-0.



Ambos equipos se clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Rey.



Ocampos y Vázquez fueron titulares en Sevilla y para ambos fue el primer gol en el año, mientras que Éver Banega fue al banco de suplentes y no entró.



Por su parte, Calleri jugó desde el inicio en Espanyol junto a Matías "Monito" Vargas y abrió la victoria que luego selló el ingresado Raúl de Tomás.



El ex Boca Juniors no marcaba desde el pasado 1 de diciembre por la liga española.



En el primer turno de partidos, Eibar, con los argentinos Esteban Burgos y Pablo De Blasis, también pasó de ronda tras superar a Cacereño por 2-1.