Goles de Rodrigo Palacio y "Papu" Gómez en Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los argentinos Rodrigo Palacio y Alejandro "Papu" Gómez convirtieron hoy goles para Bologna, que empató ante Lazio 2-2, y Atalanta, que venció a Lecce 3-0, respectivamente, en la continuidad de la 7ma fecha de la Serie A de Italia. A los 37 años, el bahíense Palacio sigue haciendo goles en el "Calcio" y hoy marcó el 2-1 parcial de Bologna, que finalmente empató 2-2, como local, ante Lazio. El ex Boca Juniors fue titular (Nehuén Paz fue suplente) y a los 31 minutos del primer tiempo convirtió su primer gol en el estadio Estadio Renato Dall'Ara, en su tercer temporada en el club. Lazio, que remontó dos veces el marcador con un doblete de Ciro Immobile, tuvo la chance de llevarse la victoria, pero el tucumano Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata) estrelló un penal en el travesaño a los 43 minutos del segundo tiempo. El otro grito argentino fue de Alejandro "Papu" Gómez en la victoria de Atalanta sobre Lecce por 3-1 en Bérgamo. El ex Arsenal y San Lorenzo fue titular junto a José Palomino y anotó el segundo de su equipo, que había abierto la cuenta con el tanto del colombiano Duván Zapata, ex Estudiantes de La Plata. Fue el tercer gol en el torneo para el "Papu", el capitán de Atalanta, que alcanzó a Juventus en la segunda posición del campeonato. El defensor del título será protagonista del clásico ante el líder Inter, como visitante, en el partido que cerrará la jornada. En el primer partido del domingo, Fiorentina, con el defensor Germán Pezzella como titular, venció a Udinese por 1-0, como local. En la visita jugaron desde el inicio los integrantes del seleccionado argentino Juan Musso y Rodrigo De Paul, mientras que Ignacio Pussetto no tuvo minutos. A su vez, Roma (sin minutos de Federico Fazio y Javier Pastore) y Genoa (jugaron Giovanni Simeone y Lucas Castro) empataron 1-1 en el Olímpico de la capital italiana.