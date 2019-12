Gollán afirma que provincia de Buenos Aires adherirá al Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El futuro ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, manifestó hoy que la provincia de Buenos Aires adherirá al Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo y consideró que "duele cada mujer que se muere por no poder acceder a un aborto seguro".



En declaraciones a El Destape Radio, el médico planteó que "fuera de toda consideración de lo que a uno le parece, que por supuesto me parece bien, es un mandato de la Corte Suprema de la Nación".



"Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", continuó y apuntó: "la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema".



Sostuvo que "no deberíamos estar siquiera discutiéndolo, va a haber que hacerlo".



Por otro lado, Gollán denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal desmanteló un helicóptero sanitario para utilizar sus piezas en otra aeronave con la que ella se trasladaba a diario.



En declaraciones formuladas a radio El Destape, el médico relató que "la provincia tenía una flota de aviones y helicópteros sanitarios, pero desde 2016 no le hicieron mantenimiento con lo cual perdieron autorización de horas de vuelo y las fueron dejando arrumbadas".



"Había un helicóptero gemelo al que usaba la gobernadora. Sólo que el sanitario estaba adaptado para revisar pacientes en vuelo. Como no había mantenimiento, le fueron sacando las piezas al helicóptero sanitario para que volara el de la gobernadora", detalló.



En ese sentido, manifestó que en 2016 "se comenzaron a pagar vuelos privados por $3.600.000 y este año $70.000.000 de vuelos sanitarios privados mientra la flota está parada porque no tenemos avión ni helicóptero".



"Lo que nos estamos encontrando es peor de lo que imaginábamos", dijo Gollán y graficó que "no solamente hay falta de presupuesto -dejan 1300 millones de pesos de deuda en salud, no se les paga a los prestadores desde abril y dejan deuda en IOMA de 7.400 millones de pesos- sino que el 60% de los niños están por debajo de la línea de la pobreza y no se alimentan bien".



Además, contó que en territorio bonaerense "no hay programas de salud bucal y el diagnóstico es tremendo" y agregó que "no tenemos herramientas ni para delinear políticas públicas".



"Los hospitales están cayéndose a pedazos y no hay insumos. También desmembraron la organización de la emergencia y el traslado de urgencias, la derivación", finalizó.