Golpean a ex juez durante un robo a su casa en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex juez platense fue herido a golpes durante un robo por al menos tres delincuentes que llegaron hasta su casa de City Bell junto a un familiar al que mantenían cautivo tras asaltarlo en su vivienda, informaron fuentes policiales.



Según los investigadores, la víctima fue el ex juez de Cámara Carlos Silva Acevedo y el raid delictivo había comenzado cuando los delincuentes ingresaron a robar a la casa de un familiar del ex magistrado, en las calles 21 C y 461, de la localidad platense de City Bell.



De acuerdo a los datos obtenidos por la policía, todo comenzó cuando varios delincuentes ingresaron a esa vivienda y sorprendieron al hijo de la pareja de Silva Acevedo, un hombre de unos 40 años, a quien golpearon y amenazaron con armas para que les entregue dinero y objetos de valor.



Tras apoderarse de un importante botín, los asaltantes decidieron llevarlo cautivo dentro de un auto hasta la casa del ex juez, ubicada a cinco cuadras.



Al llegar, Silva Acevedo los dejó ingresar y allí fue golpeado a culatazos por los delincuentes, quienes también se apoderaron de una suma de dinero y huyeron.



Tras el hecho, el ex juez realizó la denuncia a la policía y los delincuentes son intensamente buscados por los investigadores policiales.