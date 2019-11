González García dijo que revocar el protocolo para la ILE "es no cumplir con la ley"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García destacó hoy la necesidad de aplicar el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)" publicado ayer en el Boletín Oficial, y aseguró que no hacerlo es "no cumplir con la ley".



"El protocolo es una guía de procedimiento para que se cumpla con la ley y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de hace muchos años, indicó que el Estado debía mantener actualizado ese protocolo", señaló el ex funcionario en declaraciones a radio Provincia.



El protocolo publicado ayer en el Boletín Oficial contempla la adecuación a "normativas internacionales" para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.



La resolución, firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, abrió una polémica dentro de la coalición oficialista y fuentes oficiales indicaron anoche que se analizaba la revocación del protocolo, lo que no ocurrió hasta el momento.



González García recordó que el primer protocolo se confeccionó durante su gestión, entre los años 2006 y 2007, y que desde allí se fue actualizando ya que "a veces cambia el marco legal, o hubo introducciones del nuevo Código Civil y Comercial que amplió derechos de niñas, adolescentes y discapacitadas".



"También hubo modificaciones en cuanto al conocimiento, la OMS (Organización Mundial de la Salud) indica como se van manejando los medicamentos, todo esto son normas de procedimientos para el equipo de salud para cumplir con el marco legal y con el conocimiento nuevo", apuntó.



Para el ex ministro, con la no aplicación del protocolo se "insta a no cumplir con las leyes".



"Este gobierno insta siempre a no cumplir con la ley. Lo que hizo (María Eugenia) Vidal en la provincia (de Buenos Aires), con el viejo protocolo: anuló la resolución y echó a la ministra Zulma Ortiz", consideró.



En esa línea, dijo que la gestión del actual "tiene la virtud de obstaculizar y mentir. Esto no es un problema político, es un problema de autoridad, de hacer cumplir con la ley. El propio presidente está impidiendo con la información que se cumpla con la ley", enfatizó González García.



Para el ex ministro, dar marcha atrás con la modificación "instala que no se cumpla con la ley o que no haya información".



"La ley se debe cumplir más allá de la ideología de quien gobierna. el propio presidente esta pidiendo información para que se cumpla correctamente con la ley", agregó.



Al ser consultado sobre si la Iglesia tuvo o no vinculación con este tema opinó: "Estamos en una democracia no en una teocracia", y resaltó que cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández "no hay duda que va a revertir esta situación".