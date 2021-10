Gonzalo Berterame: "Nuestro objetivo es sumar para entrar a la Copa Argentina"

San Martín no atraviesa su mejor momento en la Primera Nacional, se encuentra de mitad de tabla para abajo y encima, hace una semana, el club decidió prescindir de cinco jugadores. En este marco, uno de los jugadores que viene de convertir el domingo pasado en la goleada por 4 a 0 ante Tristán Suárez, Gonzalo Berterame, el jugador nacido en Villa María, Córdoba de 25 años, dialogó con DIARIO HUARPE y contó cómo es el presente actual del Verdinegro. Además, relató sobres sus inicios, su paso por San Lorenzo de Almagro y Gimnasia de Mendoza, hasta llegar a San Martín.

-¿Cómo estás viviendo este momento en San Martín?

La verdad estamos con una amargura por como estamos en la tabla y porque no lo merecemos, pero bueno tratamos siempre en dar lo mejor y hubo momentos que perdimos puntos injustos o por detalles. Ahora tenemos que seguir ganando en estos cuatro que nos quedan para poder entrar a la Copa Argentina.

-¿Porqué San Martín no está más arriba en la tabla?

Creo que estuvimos siempre en un gran nivel futbolístico y lo demostramos adentro de la cancha, pero hubo partidos que estuvimos errados con el arco y no la podíamos meter, pero siempre propusimos y tratamos de ganar adonde íbamos y aveces nos íbamos con las manos vacías injustamente o como dije por detalles.

-¿Cómo fue marcar tu segundo gol con la camiseta de San Martín?

La verdad que es lo más lindo hacer un gol y más si el equipo gana y de la manera que ganamos, no se si fue un partido desde el juego como lo veníamos haciendo pero fuimos muy eficaz a la hora de definir y gracias a Dios se nos dio el triunfo que tanto necesitábamos nosotros y darle una alegría a la gente.

-¿Cuál sería un objetivo para ustedes en estos partidos que quedan?

Tratar de entrar a la Copa Argentina como sea.

-¿Tenés ganas de seguir en San martín en la próxima temporada?

Si obvio que me encantaría, la verdad estoy muy bien acá, pero tengo que volver a San Lorenzo que es el dueño de mi pase y ahí veremos qué es lo que pasa.

-¿A los cuántos años empezaste a jugar al fútbol y dónde?

Desde los cuatro años juego al fútbol. Una vez me fui a probar a Boca, como no quedé me llevaron a San Lorenzo. Ahí me probé, pero volví a Villa María y después fue San Lorenzo a Córdoba, volví a probarme y después me fui definitivo a los 12 años.

-¿Siempre soñaste con llegar a jugar en Primera?

Si, siempre soñé con jugar en Primera desde chiquito y gracias a Dios lo pude hacer. Si bien no fue en San Lorenzo, lo importante es que llegué a jugar en Primera.

-¿Te hubiera gustado tener más oportunidades en San Lorenzo?

Si obvio que si me hubiera gustado, pero bueno las cosas se dieron así y como siempre digo, trato de hacer y dar lo mejor de mi donde me toque estar.

- Compartiste equipo con tu hermano Germán ¿Te gustaría volver a jugar con él?

Está en México ahora, pero nosotros si jugamos juntos en la reserva de San Lorenzo, aunque lo hicimos muy poco. Fue lindo jugar con mi hermano. Y si obvio que me encantaría volver a coincidir y jugar juntos. Si fuese en Primera sería un hermoso sueño que tenemos los dos.