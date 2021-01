Gonzalo Tellechea: su rol como entrenador

El triatleta sanjuanino habla de su nuevo rol como entrenador; poniendo una pausa en su carrera deportiva hoy por hoy está enfocado en todo lo que tiene que ver con la formación de futuras figuras del triatlón sanjuanino, además de entrenar a exdeportistas de etite de la provincia, una pasión acompañada con el amor a la profesión.

Conocé a través de esta entrevista un poco más en este nuevo camino como entrenador, bajo su título de profesor físico.

- ¿Cómo llego la decisión en tu vida de comenzar como entrenador?

- Estando ya un poco más de tiempo acá en San Juan, poniéndole una pausa a mi carrera deportiva, me gusta la idea de poder compartir mi experiencia, me apasiona, ya en muchas ocasiones pude entrenar a varias personas a distancia.

El ser también profesor de Educación Física eso te ayuda mucho a poder buscar cosas nuevas en tu vida y principalmente formar valores ya que tengo varios alumnos mayores y con los chicos es una etapa mucho más de formación trato de inculcarle como el fair play, el compromiso con los compañeros en los entrenamientos, el esfuerzo, la dedicación del día a día, el deporte trae muchas cosas linda, la etapa de formación y los chicos van perfilando en forma más competitiva y tiene aspiraciones internacionales. El poder guiarlos en el camino sin cometer los errores que yo cometí y poder marcárselo para que puedan seguir el camino, tiene muchas cosas y realmente lo estoy disfrutando muchísimo este momento con mi nuevo rol.

- ¿Qué sentís cada vez que te toca dar un entrenamiento?

- Me trae los recuerdos de cada entrenamiento que pasé, y eso trato de adaptarlo más allá de mis sentimientos internos, los traslado como una pasión, una motivación, pero no como una comparación. Si ellos quieren hacer una comparación conmigo que les sirva de motivación los respeto, pero busco que cada atleta tenga su motivación personal, que nazca en ellos y no una comparación conmigo.

- ¿Se te vienen recuerdos a la mente cuando empezabas a encaminar en tu profesión en los momentos de ver a los chicos entrenando?

- Sí totalmente, tuve varios entrenadores de cada uno siempre trate de sacar lo mejor y eso lo pongo de ejemplo para poder trasmitirles a los chicos, todos tenemos aciertos y errores, y creo que eso nos hace inteligente el poder aprender de las experiencias ajenas es como que debemos evolucionar, analizar que era bueno y que no para poder cambiarlo.

- ¿El ser un referente del triatlón cómo lo toman los chicos?

- El ser referente en el triatlón es algo muy lindo y creo que sirve para poder darle una continuidad al deporte. Siempre es bueno que haya un atleta que haya transcendido para poder poner la vara alta y que los chicos se midan con eso. Eso nos lleva a ahorramos un montón de tiempo, de recursos y se vive una realidad mucho más cercana, quizás si acá no habría un atleta que haya llegado a los juegos olímpico se vería algo muy imposible, y seguramente la meta seria correr un campeonato nacional, en cambio si alguien puso la vara en unos juegos olímpicos les sirve de motivación que desde San Juan, del clima que tenemos, con los recursos que contamos se puede llegar, esto le da una continuidad y una atracción al deporte que es muy importante.

Fuente: Secretaría de Deportes