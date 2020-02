Governo argentino pede "novas eleições" na Bolívia para que seja conhecida a "vontade do povo"

POR AGENCIA TÉLAM 11 de noviembre de 2019

O Governo argentino pediu hoje a realização de "novas eleições" na Bolívia perante a "instabilidade política" que motivou a renúncia do presidente Evo Morales e pediu por que os próximos comícios divulguem "sem alterações de nenhum tipo a verdadeira voz e vontade do povo boliviano".







"Perante a instabilidade política que a Bolívia vive após as eleições presidenciais do passado 20 de outubro, o Governo argentino toma nota do relatório preliminar da missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), cuja auditoria confirma as denúncias de irregularidades do processo de apuração e recomenda a realização de novas eleições", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.







Nesse sentido, disse que a administração de Mauricio Macri considera "iniludível a decisão do Governo boliviano de convocar novas eleições e, para isso, renovar com transparência a integração do Tribunal Eleitoral".







"A Argentina, o Brasil, a Colômbia e os Estados Unidos solicitaram de um princípio que sejam investigadas as anomalias denunciadas o 20 de outubro, dia que foram realizados os comícios, e apoiou a auditoria da OEA cujo relatório preliminar foi conhecido hoje", acrescentou no texto da pasta de Jorge Faurie.







O Governo argentino manifestou que espera que "as novas eleições a serem realizadas contem com todas as garantias de liberdade e transparência, para que possa sem conhecida sem alterações de nenhum tipo a verdadeira voz e vontade do povo boliviano".