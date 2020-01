Governo procurará em Deputados parecer favorável para projeto de reestruturação da dívida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O governismo da Câmara dos Deputados procurará avançar em um plenário de comissões com o parecer do texto base de Restauração da Sustentabilidade da Dívida Pública Externa, que o Frente de Todos aspira a debater nesta quarta-feira.



O projeto será debatido ao meio-dia em um plenário das comissões de Orçamento e Faenda e de Finanças da Câmara dos Deputados, que contará com a presença de funcionários da Casa Civil e do Ministério da Economia, os quais vão explicar as abrangências da iniciativa e depois responderão perguntas dos deputados sobre a iniciativa.



O Governo aspira a ter um forte apoio político a essa iniciativa antes que o ministro Guzmán comece as negociações com os credores para reprogramar os vencimentos da Argentina para este ano, estimados em mais de 64 bilhões de dólares.



Entre outras questões, o projeto promovido pelo Governo considera dar aval ao Poder Executivo para "realizar as operações de administração de passivos e/ou trocas e/ou reestruturações dos serviços de vencimento de juros e amortizações de capital dos Títulos Públicos da República Argentina emitidos sob a lei estrangeira”.