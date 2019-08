Goyeneche, 25 años sin la voz que le puso sentimiento al tango

Un día como hoy pero de 1994 fallecía Roberto "El Polaco" Goyeneche, dejando un legado donde su voz le hace frente al tiempo y sigue encrespando la piel de quien lo escucha.

Goyeneche nació un 29 de enero de 1926, en Saavedra, a pasitos del club de sus amores: el Atlético Platense. Colectivero en los "papeles" pero cantante de oficio, "El Polaco" inició en la orquesta de Raúl Kaplún. Como en toda figura su vida empieza lindar entre lo real y lo fantástico, entre lo cotidiano y lo mítico, hay quienes dicen que el colectivero se bajaba a cantar algunos temas y después seguía su recorrido.

Para saber más del mítico cantante DIARIO HUARPE habló con Elias Martinez, docente de tango, dj, un apasionado del 2x4 e impulsor cultural de la milonga en la provincia, es decir, la palabra autorizada.

Para Elías "El polaco" es "una de la voces más impresionante en la historia del tango, en todas sus etapas" ya que él "supo transmitir con su voz lo que le estaba pasando,el podía expresar lo que decía". Así de gigante lo describe.

La exquisita voz de Goyeneche (palabras de Elías) es un tesoro sin tiempo, ya que en alguna de sus letras cualquiera se puede encontrar, "después de todo. los poetas son eso".

MIRÁ TAMBIÉN Un ruso y una argentina ganaron el Mundial de Tango 2019

EL TANGO EN EL MUNDO Y EN SAN JUAN

Elías es docente en una de la tantas milongas, esos espacios donde se baila tango, que existen en la provincia. Según cuenta hace más de una década que se vienen construyendo estos espacios y que ahora están en una etapa de consolidación.

Contra todo pronóstico el tango está vivísimo, y es un baile que actualmente es tomado por los jóvenes adultos que promedian los 20 años. El docente explicó que la variedad etárea es la norma asi que en las parejas lo que menos importa es la edad, porque allí se juntan a bailar.

Además el mundo vive un boom cultural, la globalización a llevado hacia los confines este ritmo y los docentes de tango son un bien preciado ya que el tango se vive en todo el mundo con una pasión sin parangón.

¿A qué se debe esto? Elías explica que el tango es unos de los poco bailes que "se baila abrazados" no importa si sos varón o mujer, "el tango es un eso, un abrazo". "He visto a personas que no podían comunicarse porque no entendían su idioma, que con un ´cabeceo´, se ponían a bailar como si se conocieran de toda la vida".

Así se vive el tango en las milongas, en San Juan y en el mundo, lejos de ser una ritmo triste, Elías segura que es un baile feliz.

Mientras "El Polaco" perdura en el tiempo con su inmortal voz y repite "Ya se que estoy piantao, piantao, piantao...// No ves que va la luna rodando por Callao;// que un corso de astronautas y niños, con un vals,//me baila alrededor... Baila! Veni! Vola!