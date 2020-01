Grabados del argentino Antonio Seguí se expondrán en el Museo del Grabado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Obras de Antonio Seguí que ponen en foco el uso particular que el artista hizo de la técnica del grabado a lo largo de su extensa y reconocida trayectoria se expondrán en el Museo Nacional del Grabado desde el 18 de febrero próximo.



"Antonio Seguí. Grabados del patrimonio, colecciones y donación" reúne más de sesenta obras realizadas entre 1963 y 2019, entre litografías, fotograbados y aguafuertes.



La muestra, que se inaugurará el 18 de febrero, proviene del patrimonio del Museo Nacional del Grabado, de una colección particular y de la colección del artista que incluye una serie de 16 carborundums donados por Seguí al museo.



La obra del artista se expuso alrededor del mundo en ciudades como París, Lyon, Nueva York, Bruselas, Ginebra, Belgrado, Beirut, Santiago de Chile, Dubai y Mykonos, sin embargo hace casi 10 años que no expone en Buenos Aires por eso esta muestra es una forma de celebración, se informó en un comunicado.



En un intercambio de propuestas desde París, donde vive y trabaja desde 1963, el propio Seguí seleccionó algunas de las obras que integran la muestra. Su mirada enriqueció el lote de obras que se encuentra en el Museo y ayudó a completar aquellas series que resultan de interés para dar cuenta de un discurso curatorial integral sobre su rol como grabador.



Aguatintas, serigrafías, carbolitografías, linograbados y carborundums son otras de las técnicas utilizadas por Seguí en este conjunto de obras en las que, como señala la historiadora del arte Camila Palacios: “El hombre anónimo es el gran protagonista. Con él como su gran aliado, el artista nos introduce en diálogos que van de lo rural a lo urbano, de lo regional a lo universal y de lo individual a lo colectivo”.



“El grabado es un arte múltiple y, por ello, generoso. Damos las gracias muy especialmente, a Antonio Seguí por su donación de 16 obras recientes: este gesto posibilita actualizar la colección del Museo Nacional del Grabado y, en términos más amplios, nutrir nuestro patrimonio artístico nacional”, señaló el ministro de Cultura,Tristán Bauer.



La exposición, producida por Julio Suaya y auspiciada por la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Argentina, se exhibirá en Riobamba 985, 4° piso, con entrada libre y gratuita.