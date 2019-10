Grabois le pidió a Macri que "defienda" a Alberto Fernández de las críticas de Bolsonaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois le pidió hoy al presidente Mauricio Macri que "defienda" al mandatario electo Alberto Fernández de las críticas del jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro.



"¿Dónde está su patriotismo, señor presidente Mauricio Macri", publicó Grabois en su cuenta de Twitter.



En esa línea, el dirigente social le preguntó a Macri "por qué no defiende al presidente electo de los agravios" de Bolsonaro, a quien llamó "psicópata".



"No es un problema ideológico, es su responsabilidad institucional", completó Grabois en su mensaje.



Bolsonaro afirmó hoy que su gobierno se prepara "para lo peor" frente a la gestión de Fernández, a raíz de que, pronosticó, ejecutará una política con mayor regulación de la economía, aunque aclaró que no piensa romper relaciones con su socio del Mercosur.