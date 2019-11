Gran actuación de Scola en triunfo de Olimpia Milano por Euroliga

Luis Scola diseñó esta tarde una muy buena actuación para Olimpia Milano, que batió a Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 92 a 88, en partido correspondiente a la novena fecha de la Euroliga de básquetbol.



El ala pivote del seleccionado argentino de básquetbol, subcampeón mundial en China 2019, firmó una planilla con 20 puntos (5/5 libres, 3/6 dobles y 3/4 triples), 7 rebotes (dos ofensivos y cinco defensivos), 3 asistencias y un recupero en 23 minutos.



De esta manera, el conjunto italiano es, junto al Anadolu Efes de Turquía, uno de los punteros de la clasificación, con un registro 7-2.



En tanto, Real Madrid, con el cordobés Facundo Campazzo y el santiagueño Gabriel Deck (no fue convocado el bonaerense Nicolás Laprovíttola) venció fácil a Khimki de Rusia, por 104 a 76.



Campazzo marcó 15 unidades (4/4 libres, 4/6 dobles y 1/1 triple), dio cinco asistencias, tomó dos rebotes defensivos, recuperó tres pelotas y perdió otras tres, en 23m.



Deck hizo 9 tantos (1-1 libres y 4-7 dobles), dio cuatro asistencias, bajó cinco rebotes defensivos y perdió dos balones, en 29m.



En otros resultados, Alba Berlín de Alemania doblegó a Estrella Roja de Serbia, por 92 a 80; Bayern Munich de Alemania a Olympiacos de Grecia, por 85 a 82; Valencia de España a Zenit San Petersburgo de Rusia, por 94 a 90 y en condición de visitante.



Panathinaikos de Grecia batió a Zalgiris Kaunas de Lituania, por 86 a 85, y en la misma condición, Anadolu Efes superó a Asvel Basket de Francia, por 90 a 84.



Mañana jugarán Barcelona, con el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) y Fenerbahce de Turquía, mientras que Baskonia, con los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), se medirá con CSKA Moscú, de Rusia, campeón vigente.