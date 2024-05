En la última gala de eliminación de Gran Hermano, los participantes en placa se enfrentaron nuevamente a la decisión del público para permanecer en la competencia. Esta vez fue Manzana quien recibió la mayor cantidad de votos en contra y tuvo que abandonar la casa más famosa del país.

Con la noticia de su eliminación, Manzana tuvo que preparar su equipaje y dirigirse al estudio para encontrarse con Santiago Del Moro, conductor del programa, mientras Virginia no pudo contener el llanto. Los nominados en esta ocasión fueron Darío, Mauro, Florencia, Nicolás, Martín y Manzana.

Hasta el momento, varios participantes han dejado la casa de Gran Hermano, incluyendo a Hernán Ontivero, Axel Klekaylo, Williams “El Paisa” López, Isabel De Negri, Florencia Cabrera, Alan Simone, Lisandro Navarro, Agostina Spinelli, Lucía Maidana, Sabrina Cortez, Denisse González, Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Damián César Moya, Coti Romero y Federico Farías (Manzana).

Las palabras de Manzana en el confesionario antes de abandonar Gran Hermano

Minutos antes de la definición final, se les concedió a los nominados su minuto en el confesionario: “Buenas noches a toda la gente que me apoya. Quería hablar de esta placa, gran placa, superdifícil. Y pedir ese apoyo incondicional que necesito, sobre todo en esta placa. Pedir que me apoyen más que nunca, obviamente que me quiero quedar”.

“Quiero seguir una semana más acá a punto de cumplir los 5 meses. Y es todo por el apoyo de la gente, si la gente decide que yo me quede estaré muy agradecido. Yo ya demostré muchas cosas acá, quiero seguir dando lo mejor. Tengo muchas ganas y energías, pero no depende de mí, depende de la gente que está afuera”, aseguró Manzana.

Y agregó: “Solamente les pido otra vez ese voto de confianza. En el caso que no sé dé, estaré agradecido por todo este tiempo que me dejaron quedarme acá en la casa de Gran Hermano. Lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimas cosas”.

