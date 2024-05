A solo horas de la gala de eliminación que definirá al próximo concursante en abandonar la casa de "Gran Hermano 2024", una inesperada controversia estalló en el famoso reality de Telefe, conducido por Santiago Del Moro. Sin embargo, en esta ocasión, el foco no está en los participantes del programa, sino en un intruso que se aventuró en el complejo ubicado en Martínez, encendiendo las alertas en las redes sociales.

Los seguidores observaron con sorpresa cómo una desconocida logró ingresar al recinto, desatando la preocupación y el debate en línea. A través de un breve video que se viralizó en las redes, se pudo apreciar a una persona deambulando por el patio de la casa antes de acceder a su interior. Las cámaras del sauna capturaron el momento en que una mujer solitaria ingresaba, mientras los concursantes permanecían confinados en sus habitaciones.

Las especulaciones no tardaron en surgir sobre la identidad de la intrusa y el propósito de su incursión en "Gran Hermano 2024". Se barajó la posibilidad de que fuera un miembro del equipo de producción del reality, preparando una sorpresa o recuperando algún objeto necesario para el programa. Sin embargo, los participantes no reportaron la pérdida de ningún elemento ni mencionaron una entrada no autorizada.

Con el transcurso de los minutos, se confirmó la teoría de que se trataba efectivamente de una integrante del equipo de producción. "Una mina de producción paseando por la casa", afirmó un usuario en las redes sociales. Este incidente se suma a otros casos previos de intrusos en la casa, como el extraño que se presentó en el techo y un mensaje que llegó atado a una pelota, ambas situaciones consideradas violaciones al aislamiento y sancionables por la producción del programa.