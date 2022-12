Gran Hermano: quién se fue y cuándo ingresa el próximo jugador del repechaje

El día lunes se llevó adelante la gala de eliminación de Gran Hermano, postergada por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección masculina de fútbol. En la placa se encontraban Daniela, Julieta y Romina, luego de que Thiago como líder de la semana eligiese salvar a Alexis.

Las tres mujeres eran muy unidas dentro de la casa, por lo que no pidieron por la salida de otra y simplemente pidieron apoyo para ellas mismas, a diferencia de todas las galas previas. Finalmente, fue Daniela la que debió abandonar la casa de Gran Hermano y solo quedan nueve de los dieciocho participantes originales. A los cuales ahora se sumaron Ariel y Camila.

Lo que no saben dentro de la casa, es que Daniela podría ingresar nuevamente en cuestión de días. Cómo ya les adelantaron a los jugadores, esta semana no habrá nominación, pero aún no saben que deberán ingresar al confesionario para votar por el reingreso de un jugador o jugadora que ya haya salido.

Cuándo reingresa el participante de Gran Hermano

El repechaje será el día miércoles, en vivo votarán los participantes de Gran Hermano por el regreso de un jugador. Los eliminados se encontrarán en el piso junto a Santiago del Moro y el más votado tendrá su valija lista para volver a la casa más famosa del país en ese mismo momento.

Además, estará el repechaje en el que votará el público. La próxima semana serán los televidentes quienes elijan a dos ex participantes para que vuelvan a participar de Gran Hermano.