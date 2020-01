Gremio de custodios: si se hubieran coordinado acciones con la policía "se hubiese prevenido crimen"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Sindicato de Custodios y Vigiladores (Sutca) afirmó hoy que "si la seguridad del boliche hubiera coordinado acciones con las fuerzas policiales antes de la expulsión de los jóvenes, se hubiese prevenido el asesinato" de Fernando Báez Sosa por parte de un grupo de rugbiers a la salida de la discoteca Le Brique, en Villa Gesell.



En ese marco, el gremio reclamó un "castigo ejemplar " para los responsables del crimen y una "profunda reflexión despojada de todo montaje mediático".



En un comunicado, planteó que "sería simplista y hasta errado calificar a este atroz hecho como producto del salvajismo, de la irracionalidad. Se ha borrado hasta límites impensados la capacidad de discernir, de debatir, de disentir".



El gremio pidió "no echarle la culpa al consumo excesivo de alcohol o drogas" por crímenes como el de Báez, porque "eso no necesariamente los transforma (a los jóvenes) en asesinos en banda".



Tras reclamar que el Estado plasme "definitivamente políticas de Seguridad", la organización sindical señaló que "si la seguridad del boliche hubiera coordinado acciones con las fuerzas policiales antes de la expulsión de los jóvenes, se hubiese prevenido el asesinato que, si bien podemos decir que no fue planificado, era totalmente previsible".



Finalmente, el Sutca lamentó que no haya existido "un protocolo de actuación y cuando existe esta carencia los resultados son impredecibles".