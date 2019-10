Gremio de la Anses denunció el pase a planta permanente de funcionarios por resolución oficial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi) reclamó hoy "la inmediata derogación de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)" que, según el gremio, dispuso a última hora del viernes "el pase a planta permanente del personal con cargo político".



El secretario general del sindicato, Carlos Ortega, denunció hoy que a última hora del viernes "la Anses dispuso el pase a planta permanente de los funcionarios políticos oficialistas" y exigió "la derogación de la medida porque la doble vara no existe más".



"Luego de una jornada cívica extraordinaria, en la que la ciudadanía dijo basta al gobierno del presidente Mauricio Macri, se descubrió la Resolución 2019-266 del viernes 25, que dejó sin efecto la DE-A 002 del 7 de enero de 2016. Excepto el director ejecutivo, el secretario general y la secretaria Legal y Técnica del organismo, todos los demás son puestos políticos y, desde ahora, planta permanente de la Anses", puntualizó Ortega.



Para el dirigente, quien milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del bancario Sergio Palazzo, "es una medida extemporánea que demuestra la doble moral del gobierno, que en su momento planteó que hasta los coordinadores debían entrar y salir según la administración de turno y, hoy, procura instalar una nueva capa geológica antes de irse".



Ortega aseveró que esa política se aplica también en el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Administración General de Puertos, la Secretaría Legal y Técnica y el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a partir de las Resoluciones 395, 396, 397 y 398 de Jefatura de Gabinete.



"Durante cuatro años, cientos de trabajadores sufrieron en el Anses persecución laboral, gremial y política y, los telegramas de despido, eran moneda corriente. El Secasfpi continuará defendiendo a todos los trabajadores bajo convenio y no a quienes afirmaban que se irían con Macri y, ahora, pasan a planta para entorpecer la nueva gestión", afirmó.