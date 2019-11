Gremio de subtes paraliza todas las líneas y el Premetro, en rechazo de material asbesto

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) paralizará mañana entre las 5.30 y las 8.30 las líneas A, B y D, y desde las 21 al cierre del servicio la C, E y H y el Premetro, en rechazo de "la presencia de material cancerígeno asbesto en numerosas formaciones", confirmó esta tarde el secretario general del sindicato, Norberto Pianelli.



El secretariado Ejecutivo de la organización sindical, que lideran Pianelli y Néstor Segovia, anunció hoy las protestas en una conferencia de prensa realizada en Carlos Calvo 2.365.



Los trabajadores de la actividad habían anunciado una huelga general de 24 horas para mañana solo en la línea B, que une las estaciones Leandro N. Alem-Juan Manuel de Rosas, pero hoy decidieron ampliar las protestas a todas las líneas y el Premetro, según confirmaron los dirigentes sindicales en la conferencia de prensa en la sede gremial.



Pianelli condenó "la presencia y permanencia del material cancerígeno asbesto en las formaciones de la línea B, que ya perjudicó a varios trabajadores", en tanto los delegados realizaron esta mañana una rueda de prensa en la estación Federico Lacroze de esa línea para explicar al personal las razones de la medida de fuerza, informaron los dirigentes.



Aunque mañana serán afectadas todas las líneas -durante tres horas a la mañana y a partir de las 21 y hasta el cierre- las protestas fueron hoy calificadas como "el comienzo de un plan de lucha progresivo", si bien hasta ahora no se anunciaron otras medidas.



En agosto último, el sindicato aseguró en un informe que un análisis realizado a un centenar de los 550 trabajadores de la línea B reveló que cinco empleados tienen "placas pleurales" o ensanchamiento de la pleura, la membrana que recubre los pulmones.



"El tema ya había sido reconocido de forma pública por la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), pero entonces no acordó una salida a esa realidad", indicaron.



El gremio de subterráneos denuncia la presencia y contaminación por asbesto en las formaciones de varias líneas desde marzo de 2018, puntualizaron los dirigentes.