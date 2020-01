Grillo jugará en Phoenix, en un campo de golf con un hoyo para 20.000 espectadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Emiliano Grillo tomará parte desde mañana del Phoenix Open, en Estados Unidos, por el PGA Tour, en el campo de golf TPC Scottsdale, que tiene en el hoyo 16 el Stadium Course, con capacidad para 20.000 espectadores.



Se trata de un par 3 de 149 metros con cuatro bunkers y rodeado de grandes tribunas que rodea todo el perímetro y que se asemeja a un estadio de fútbol.



Además se trata del torneo de golf con récord de asistencia, con 216.818 espectadores en un sólo día, el sábado 3 de febrero de 2018; y con 719.179 personas en todas las jornadas del campeonato de ese año.



Esa cifra solo es superada en instalaciones cerradas por las 500 millas de Indianápolis, con 350.000 espectadores en 2016; y en espacios abiertos por el Maratón de Nueva York, con dos millones de espectadores el año pasado; o el Tour de Francia, con tres millones de personas en el inicio de la edición 2007, en Londres, y una media de 12 millones de personas todos los años a lo largo de 21 etapas.



Grillo, de 27 años y ubicado 119no en el ranking mundial, comenzará su ronda a las 16.55, hora argentina.



El español Jon Rahm (tercero en el ranking mundial) podría convertirse en el número uno del mundo si gana el torneo y que el actual líder del escalafón, el estadounidense Brooks Koepka, no queda entre los tres primeros en el Saudi International, en Arabia Saudía.



El torneo incluirá a 19 de los mejores 50 jugadores en el Ranking Oficial Mundial de Golf (OWGR): el citado Rahm; los estadounidenses Justin Thomas (4), Xander Schauffele (9), Webb Simpson (11), Gary Woodland (15), Tony Finau (16), Bryson DeChambeau (17), Matt Kuchar (20), Rickie Fowler (25), Billy Horschel (39), Chez Reavie (40), Jordan Spieth (45), Brant Snedeker (48) y Andrew Putnam (49); el japonés Hideki Matsuyama (23); los surcoreanos Kevin Na (27), Sungjae Im (34) y Byeong Hun An (47); y el australiano Cameron Smith (33).



También habrá nueve jugadores que ganaron torneos Majors, como Spieth (3), Zach Johnson (2), Bubba Watson (2), Bradley (1), Woodland (1), Thomas (1), Charl Schwartzel (1), Webb Simpson (1) y Jimmy Walker (1).



Y contará con siete ex campeones del Phoenix Open: Fowler (2019), Woodland (2018), Matsuyama (2016 y 2017), Kyle Stanley (2012), JB Holmes (2006, 2008) y Aaron Baddeley (2007).



El torneo congregará a 132 jugadores y repartirá 7.3 millones de dólares en premios, de los cuales 1.314.000 serán para el campeón, que recibirá además 500 puntos para la FedExCup.