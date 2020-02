Grinman consideró que la exposición de Guzmán fue "práctica, previsible y honesta"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró hoy que la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso Nacional "fue práctica, previsible y honesta."



Grinman dijo a Télam que la posición de Guzmán fue "previsible porque es absolutamente entendible que en el marco de una negociación, muchas cosas no puede decir, es como descubrir las cartas en un juego, así que no se podía esperar mucho de esta exposición".



Señaló que "también fue honesta porque expresó la firme voluntad del gobierno de pagar, teniendo en cuenta que no tenemos capacidad de pago, por lo tanto, es importante que los tenedores, nuestros acreedores, nos ayuden a lograr ese objetivo".



Para Grinman, "el Fondo Monetario Internacional es responsable, porque otorgó semejante suma a la Argentina y ese dinero no se usó para reactivar la producción sino para financiar la salida de capitales".



Remarcó que "es necesario una solución sostenible, que permita crecer, y probablemente para el 2023 vamos a poder lograr algún tipo de equilibrio fiscal."



El secretario de la CAC reiteró el compromiso de la entidad "para ayudar a que Argentina salga adelante, y revierta décadas de atraso y frustraciones que nos duelen a todos".