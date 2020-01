Grupo autoconvocado corta vías en Avellaneda en demanda de entre 250 y 400 reincorporaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Miles de pasajeros permanecían esta tarde en la estación Constitución de la Línea Roca y estaban imposibilitados de trasladarse a sus hogares por un nuevo corte de vías en Avellaneda, convocado por ex trabajadores de los sectores guardas y seguridad privada oportunamente despedidos, en demanda de que se produzcan "las reincorporaciones".



Los pasajeros están agolpados en la estación Constitución de esa línea ferroviaria ante la nueva protesta en Avellaneda, que impide la prestación de los servicios, por lo que los ciudadanos procuraban vías alternativas para regresar a sus hogares en la hora pico.



El Roca no presta servicios por un nuevo corte de vías en la estación Avellaneda, un conflicto que comenzó hace ya varias semanas en demanda de "la reincorporación de entre 250 y 400 ex empleados" despedidos en su momento en los sectores de guardas y seguridad, aunque ya se realizaron varias audiencias en el Ministerio de Transporte.



Algunos voceros de esa cartera de Estado señalaron a Télam que ya hubo varias reuniones y que "es incomprobable la situación laboral" de los ex trabajadores.



"Hay diálogo desde hace varias semanas para ofrecer nuevas oportunidades laborales", señalaron esas fuentes, aunque los ex trabajadores exigen la reincorporación al Roca.



Miles de pasajeros estaban esta tarde afectados por la ausencia de servicios ferroviarios como consecuencia de una nueva protesta de "un grupo autoconvocado", cuyas últimas manifestaciones con cortes fueron el 12 y 19 de diciembre últimos.



El 12 de diciembre, los representantes de esos ex trabajadores habían sido convocados por las nuevas autoridades de Transporte, ocasión en la cual los referentes "se comprometieron a instaurar el diálogo, mantener la paz social y no cortar las vías", lo que fue desconocido el 19 de diciembre y esta tarde, en reclamo de esas reincorporaciones.



Transporte había convocado a nueva audiencia para el 26 del último mes de 2019, aunque también entonces propuso "un canal de diálogo" con el Ministerio de Desarrollo Social.



Los manifestantes cortaban nuevamente las vías en la estación Kosteki-Santillán de la localidad bonaerense de Avellaneda, lo que ocasionaba gran malestar entre los usuarios.