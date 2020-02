Grupo Santander transmitiu para Macri e para Fernández o "firme compromisso" com a Argentina

POR AGENCIA TÉLAM 15 de noviembre de 2019

A máxima autoridade do Banco Santander, Ana Botín, transmitiu para o presidente Mauricio Macri e para o mandatário eleito, Alberto Fernández, "o firme compromisso" da entidade com a Argentina e com o desenvolvimento exportador do país, nas reuniões que hoje manteve com os dois, na visita que realiza ao nosso país.







A entidade bancária, em comunicado para a imprensa, disse que Botín "transmitiu para ambos o firme compromisso do Santander com a Argentina e com o desenvolvimento exportador do país" e que lhes antecipou a posta em andamento marcha de duas linhas de crédito por US$ 500 milhões, as quais serão destinadas ao comercio exterior e a promover as PMEs.







A presidenta do Santander esteve acompanhada nos encontros pelo atual representante da entidade na Argentina, Enrique Cristofani, e o country head e CEO do Banco, Sergio Lew. Alberto Fernández, por sua vez, se reuniu com Botín e com a liderança local do Santander junto com Santiago Cafiero.







O banco Santander Argentina é uma das principais entidades do país, com aproximadamente 9.000 trabalhadores e uma com 3,7 milhões de clientes.