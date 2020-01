Guaidó inició su gira europea mientras el chavismo allanó sus oficinas y arrestó a otro diputado

El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, recibió hoy en Londres el respaldo del Reino Unido, en el comienzo de una gira que lo llevará esta semana a Bruselas, Davos y Madrid, mientras efectivos policiales y de inteligencia venezolanos allanaron sus oficinas en Caracas y arrestaron a otro diputado.



Guaidó fue recibido por separado por el primer ministro y el canciller británicos, Boris Johnson y Dominic Raab, respectivamente, quienes le manifestaron su “respaldo inquebrantable” para “terminar con la espantosa crisis” que sufre el país caribeño.



“Apoyamos los esfuerzos de Juan Guaidó en favor de una resolución pacífica y democrática” de la situación venezolana, afirmó Raab en un comunicado en el que deploró “lo que está haciendo el régimen de (el presidente, Nicolás) Maduro para amenazar la democracia”, reportó la agencia de noticias EFE.



“Vamos a pedir toda la ayuda necesaria, no tengan duda; el mundo nos está escuchando, saben que estamos firmes”, dijo Guaidó más tarde, en un encuentro con venezolanos residentes en el Reino Unido.



Pese a que el gobierno chavista le prohibió salir de Venezuela, Guaidó llegó el domingo pasado a Bogotá, donde ese día fue recibido por el presidente de Colombia, Iván Duque, y ayer participó de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo y se reunió a solas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.



El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y mandatario interino de Venezuela designado por el Legislativo será recibido mañana en Bruselas por el alto comisionado para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), el socialista español Josep Borrell.



Aunque la vocera de Borrell, Virginie Battu, aclaró que “no hay agenda, no hay detalles” de la actividad de Guaidó, trascendió que el líder de la oposición venezolana mantendrá otras reuniones bilaterales y dará una conferencia de prensa junto a un grupo de eurodiputados.



Luego Guaidó seguirá viaje a Davos, Suiza, donde asistirá al Foro Económico Mundial. Si bien no se divulgó su agenda en esa ciudad, medios venezolanos informaron que es posible que allí se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Erigido en uno de los principales sostenes internacionales de Guaidó -entre los cerca de 60 países que desconocen el mandato actual de Maduro por entender que surgió de elecciones irregulares-, Trump hasta ahora no conversó cara a cara con el diputado venezolano aunque sí recibió en la Casa blanca a su esposa, Fabiana Rosales, en marzo de 2019.



El líder opositor llegará el sábado a Madrid, donde no será recibido por el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez -deseoso de preservar su flamante coalición con Podemos, el partido de izquierda de excelentes relaciones con el chavismo-, sino por la canciller, María Aránzazu "Arancha" González Laya.



Mientras tanto, el chavismo asestó dos nuevos golpes a la oposición: esta mañana arrestó al diputado Ismael León, quien denunció un reciente escándalo de sobornos que involucró a otros legisladores, y por la tarde allanó las oficinas de Guaidó en Caracas.



León fue capturado al salir de una reunión con más de 90 diputados en la sede del partido Acción Democrática (AD) y después de más de seis horas en las que se desconoció su paradero, su abogado anunció que estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).



Semanas atrás, León denunció la “operación Alacrán”, una red de sobornos a varios legisladores opositores con el objeto de evitar el 5 de enero la reelección de Guaidó como presidente de la AN.



Esa denuncia incluyó a legisladores que días antes habían sido señalados de haber participado en un esquema de tráfico de influencias a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por realizar negocios con el gobierno de Maduro.



Por la tarde, efectivos del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron las oficinas particulares de Guaidó, en un edificio del municipio caraqueño Chacao, a donde llegaron a bordo de nueve camionetas, sin que hasta esta noche se informaran resultados del procedimiento, según los diarios El Nacional y El Pitazo.