Guaidó y la UE pidieron un "enfoque común" internacional frente a la crisis de Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, coincidieron hoy en reclamar a la comunidad internacional “un enfoque común” frente a la crisis del país caribeño.



Lo hicieron durante una reunión que mantuvieron en Bruselas, según un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.



“Ambos han señalado la necesidad urgente de encontrar un enfoque común tanto entre los actores venezolanos como en la comunidad internacional que pueda llevar a un proceso político significativo”, dice la nota, citada por la agencia de noticias EFE.



En el encuentro, el socialista español Borrell confirmó “el firme apoyo de la UE a la Asamblea Nacional (AN, parlamento)” como “único órgano elegido democráticamente en Venezuela” y a Guaidó “como presidente legítimo”.



Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países que desconocen el mandato actual de Nicolás Maduro por entender que surgió de elecciones irregulares, inició el fin de semana pasado una gira con la que procura ratificar respaldos externos.



El domingo y el lunes estuvo en Bogotá, donde se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y ayer fue recibido en Londres por el primer ministro y el canciller del Reino Unido, Boris Johnson y Dominic Raab.



Mañana Guaidó estará en Davos, Suiza, donde asistirá al Foro Económico Mundial y volverá a conversar con Duque -según anuncio hoy este-, entre otras actividades que aún no fueron confirmadas y que tal vez incluyan su primer encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según medios venezolanos.



Asimismo, el sábado llegará a Madrid, donde no será recibido por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez -quien prefiere preservar su flamante coalición con Podemos, el partido de izquierda de excelentes relaciones con el chavismo-, sino por la canciller, Arancha González Laya.



En conferencia de prensa en la capital belga, Guaidó afirmó que emprendió la gira para “poner fin” a la “tragedia” política y humanitaria que viven los venezolanos, y pidió a la UE “mejorar y afinar el proceso de sanciones personales” a funcionarios del gobierno de Maduro.