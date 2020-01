Güemes y Defensores de Pronunciamiento se clasificaron a la fase final de Copa Argentina

Güemes de Santiago del Estero y Defensores de Pronunciamiento se clasificaron anoche para la Fase Final de la Copa Argentina 2020, al eliminar a Central Norte de Salta y Crucero del Norte de Posadas, respectivamente, en los partidos de vuelta de la ronda Preliminar del torneo Federal A de fútbol.



En Santiago del Estero, Güemes empató ante Central Norte 1 a 1 y avanzó por haber anotado más tantos como visitante, ya que en el primer encuentro en Salta habían igualado 2 a 2. Cesar Montiglio, a los 41 minutos de la parte final, puso en ventaja al local, e igualó Carlos Arriola, a los 48 del segundo tiempo.



El encuentro estuvo detenido durante 23 minutos desde los 39 del segundo tiempo por un corte de luz en el estadio, cuando igualaban sin tantos.



En tanto, en Entre Ríos, Defensores de Pronunciamiento, pese a perder por 2 a 1 ante Crucero del Norte, se clasificó por haber señalado más goles en condición de visitante, debido a que en la ida jugada en Misiones se había impuesto por 3 a 2.



Esta noche, Crucero se adelantó por dos goles gracias los tantos de Pablo Motta (35m PT) y Alvaro Klusener (20m ST), pero Nazareno Rodríguez (47m. ST) descontó sobre la hora y depositó en la Fase Final de Copa Argentina a Defensores de Pronunciamiento.



El domingo pasado, ya se habían clasificado a la Fase Final de Copa Argentina Deportivo Madryn de Chubut y Camioneros de Luján, que dejaron en el camino a Sol de Mayo de Viedma y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, respectivamente.



Por otra parte, Sarmiento de Resistencia igualó en su estadio ante Chaco For Ever 1 a 1 por el cotejo de ida de la Fase Preliminar en el clásico de la provincia norteña, con anotaciones de Federico López (12m. PT), para el local, y Nicolás Torres (44m. ST), para la visita.



La Fase Preliminar del Federal A clasificará a 13 equipos para la ronda Final de la Copa Argentina.



En todos los casos, avanzará a la fase Final de la Copa Argentina el equipo que sume más puntos al cabo del segundo partido, mientras que en caso de igualdad de unidades, la primera opción de clasificación será los tantos anotados en condición de visitante.



A su vez, si tampoco existiera ventaja por los goles de visitante, la serie se definirá con tiros desde el punto penal, al cabo del segundo y definitorio cotejo.



Mañana, se jugarán otros dos partidos de vuelta de la Fase Preliminar, con este programa:



A las 21.00: Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Sansinena de General Cerri. El encuentro de ida finalizó 2 a 2.



A las 21.40: Deportivo Maipú de Mendoza vs. Huracán Las Heras de Mendoza, que se impuso en el primer enfrentamiento por 1 a 0.