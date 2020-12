Guevara sobre el aborto: "No puedo permitirme seguir criminalizando a mi generación y las que vienen"

El diputado sanjuanino por el Frente de Todos, Francisco Guevara, ratificó su postura de votar a favor del proyecto de legalización del aborto. En su alocución hizo referencia a su generación, que en la juventud no tuvo una educación sexual óptima, sobre las agresiones que tuvo tras adelantar su voto afirmativo y sobre "el granito de arena" que deja para las generaciones futuras.

"Soy parte de una generación, si se me permite decirlo, diezmada en materia de educación sexual. Una generación donde hablar de sexo en la escuela, hablar de sexo en la casa y más en el Interior, y mucho menos hablar del aborto, que es una mala palabra en las familias del interior", afirmó Guevara y agregó "donde la educación sexual no se aplicó correctamente o algunos nos llegó de manera incorrecta".

"Se escondieron manuales, se escondieron preservativos, se escondieron talleres y en realidad se escondió tierra bajo la alfombra", aseveró con vehemencia el legislador más joven que tiene San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación. "Los jóvenes tuvimos que aprender de sexualidad con el compañero o compañera de la escuela, con el amigo del barrio, aprender en la calle y hoy la calle nos está devolviendo los números y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un tema tabú o es un tema tabú. Debemos romper esas estructuras, con respeto, con diálogo y con consenso", agregó.

Guevara hizo referencia a un proceso de deconstrucción que realizó y que se debió a las "miles de mujeres que forman parte de un colectivo que admiro la lucha y militancia que tienen y como trabajan, a pesar de que nunca fui a una marcha y hoy no tengo un pañuelo verde. Pero debo reconocerles el trabajo y la militancia porque también soy militante", a lo que agregó: "Gracias a ese colectivo de mujeres nos educaron y nos enseñaron que hay cosas que no están bien y que hay que mejorar".

"Esta pandemia vino a coartar, a mi entender, lo más importante que tiene el ser humano como es la libertad ¿Vamos a seguir nosotros coartando la libertad de las mujeres?", cuestionó el diputado y agregó que "con este proyecto de ley tengo la convicción y estoy seguro que nos va a venir a plantear como sociedad un norte, horizonte y un desafío enorme, porque está claro que ninguno y ninguna de los que estamos acá quiere que una mujer caiga a esa interrupción, mucho menos quienes están afuera del Congreso".

Guevara hizo referencia a las agresiones que sufrió en redes tras haber adelantado su postura a la legalización del aborto. "En mi provincia han difundido mi número de teléfono, en mi provincia me dicen que no tengo que volver, en mi provincia me tratan de asesino y paradojicamente voy a ser papá en dos meses y quiero mirarla tranquilo para decirle que su papá cuando pasó por este recinto y por esta banca trabajó y aportó un granito de arena para ampliar derechos a mi generación y las que vienen".

Por último, el diputado sanjuanino dijo: "Como joven no puedo permitirme seguir criminalizando a mi generación y las que vienen, y entendiendo que San Juan somos todos, que Argentina somos todos, y adelanto mi voto positivo a favor de ampliar derechos".