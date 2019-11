Guillermo Nielsen disertará en una jornada de la Cámara Británica-Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex secretario de Finanzas y uno de los principales referentes económicos del Frente de Todos, Guillermo Nielsen, disertará mañana en Londres en el marco del 11° BACC Argentina-UK Business Networking Day, organizado por la Cámara de Comercio Británica Argentina.



La actividad se llevará a cabo en la residencia del embajador argentino, Carlos Sersale di Cerisano (49 Belgrave Square Londres SW1X 8QZ), informaron.



Además del representante diplomático nacional participarán en la apertura del encuentro el director de la BACC, John Hughes (ex embajador en la Argentina) y Hugo Swire, hasta hace poco parlamentario británico del partido Conservador.



Luego realizará una presentación de José Luis Manzano, ex ministro del Interior de la Argentina y actual chairman de Integra Investments, firma que desarrolló proyectos y cooperaciones con instituciones e inversores privados por más de US$ 16.500 millones en financiamiento.



Posteriormente, en el panel denominado “Argentina mirando al futuro” disertarán Fiona Mackie, directora regional para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligent Unit; y Sergio Berenztein, analista político argentino.



Otros expositores serán el vice gobernador de Corrientes, Gustavo Canteros; sir Michael Rakeis, chairman of Phoenix Global Resources, New Day Ltd, Great Ormond Street Hospital and Majid Al Futtaim Holdings LLC.; y el director de la cámara Javier Alvarez.