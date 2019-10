Gustavo Béliz, en el Vaticano contra la "inteligencia artificial" y el "calentamiento tecnológico"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro de Justicia argentino Gustavo Béliz advirtió hoy desde el Vaticano por las "consecuencias de la inteligencia artificial sobre nuestro planeta" y denunció que en muchos países "los avances tecnológicos coexisten con el hambre" en un escenario que describió como de "calentamiento tecnológico global". "Debemos ser conscientes de que hay un calentamiento global tecnológico sobre nosotros", planteó Béliz al intervenir en el seminario "Dignidad y el futuro del trabajo", organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales que dirige el argentino Marcelo Sánchez Sorondo. "Los robots son nuestros competidores y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para competir con ellos en las áreas en las que no son capaces, como las habilidades blandas", planteó Béliz, tras presentar un modelo con las "diez caras" del poliedro que considera "estratégico" para hacer frente a los cambios que puede producir la revolución tecnológica de la robótica y la inteligencia artificial. "La otra forma de competir con ellos es con habilidades duras", agregó. En ese marco, Béliz -quien en las últimas semanas reapareció en la política argentina cerca del candidato Alberto Fernández- advirtió sobre lo que consideró un "calentamiento tecnológico global", con "luces y sombras", de cara aque existe el "riesgo de un abuso de la tecnología". Durante su intervención, Béliz pidió hacer énfasis en el estudio del "impacto de la creación y sustitución de los nuevos puestos de trabajo", a partir de la revolución que supone la robótica y las nuevas formas tecnológicas. Según investigaciones citadas por Béliz, entre el 10 y el 57% de las tareas actuales podrían ser automatizadas. Además, pidió hacer foco en el tema económico y afirmó que "una igualdad 4.0 no solo significa discutir la macroeconomía sino también la provisión de micropolíticas sociales para combatir las nuevas formas de esclavitud", un eje recurrentes en el magisterio del papa Francisco y los programas de la Academia de Ciencias. Pese a los avances tecnológicos que se dan en muchas latitudes, Béliz denunció que en muchos casos "la propiedad de tecnología coexiste con el hambre", y citó estudios sobre América Latina en los que el 44% de los jóvenes que come una sola vez al día tiene un teléfono celular. En un escenario de la cercanía de la "revolución industrial 4.0", el ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocó a "reinventar el trabajo", a través de la creación de nuevos puestos laborales que focalicen en "habilidades blandas, como la empatía, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional". Del mismo modo, consideró que una de las diez claves para hacer frente a la nueva era tecnológica es "reinventar el trabajo con nuevas habilidades del sector civil", para no tener "zombis tecnocráticos, sino servidores tecno-sapiens". De cara al futuro, Béliz también calificó como "un problema de salud pública" los usos abusivos del teléfono celular, que pueden derivar en una "enfermedad social". "La adicción tecnológica y las noticias falsas representan un problema de salud pública. Porque afectan la cohesión social, la calidad democrática y la productividad laboral. Junto con una herramienta de conexión y trabajo, el teléfono inteligente también es un arma de distracción masiva y obesidad tecnológica", advirtió. También se refirió a la brecha que existe entre las distintas regiones del mundo, y citó el caso latinoamericano, donde apenas el 27% de los usuarios tiene acceso a tecnologías 4G, lamentó. Durante una exposición en la que citó al papa Francisco y su encíclica social "Laudato si", Béliz pidió una redefinición del concepto de derecho de propiedad en el mundo digital, "que incluya nuestros datos", y recordó que según la Doctrina Social de la Iglesia, "la propiedad debe tener una función social". Tras reclamar un "no a la manipulación y esclavitud digital", y afirmar que de cara a los cambios actuales "saber de qué están hechos los algoritmos es un nuevo derecho universal", Béliz advirtió con énfasis sobre las "consecuencias de la inteligencia artificial sobre nuestro planeta".