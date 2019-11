Gustavo "Lobito" Fernández fue elegido el deportista cordobés del año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gustavo "Lobito" Fernández, número uno del mundo de tenis adaptado, fue galardonado anoche como el mejor deportista cordobés del 2019 y se llevó el premio 'Cóndor de Oro', distinción otorgada por la Agencia Córdoba Deportes (ACD).



El 'Lobito' Fernández, nacido en Río Tercero, tuvo una destacada actuación durante esta temporada en la que ganó tres Grand Slam (Australia, Roland Garros y Wimbledon) y cayó en semifinales en el US Open, mientras que obtuvo dos medallas de oro en los Panamericanos de Lima.



El ganador no estuvo presente en la ceremonia que se realizó en el estadio Mario Alberto Kempes por estar compitiendo en Estados Unidos, pero saludó a través de un video.



"Es una lástima no poder estar. Me encantaría recibir en persona este reconocimiento que es muy importante el respeto y el valor por lo que uno hace día a día", expresó Fernández.



"Me interesa destacar el hecho de empezar a valorar a los deportistas de la misma forma. Da igual si lo hacen en silla de ruedas, con alguna discapacidad o de manera convencional. Los deportistas tenemos cualidades técnicas, físicas, mentales y competitivas; eso es inherente a cualquier disciplina en la que uno esté, ya sea hombre, mujer, discapacitado o en silla de ruedas", remarcó el tenista.



Por último, Fernández agregó: "En el futuro me encantaría que todos sean analizados y juzgados de la misma manera y analizar a las personas por los méritos que hacen y lo que son en esencia como deportistas".



Los demás galardonados que se adjudicaron el 'Cóndor de Plata' fueron en Conducción Técnica Deportiva Profesional: Gustavo Coleoni; Conducción Técnica Deportiva Amateur: Claudio Biagioli; Conducción Técnica Deporte Adaptado: Constanza Quellet; Dirigencia Deportiva Amateur: Federación Cordobesa de Natación.



Dirigencia Deportiva Profesional: Subcomisión de básquetbol de Instituto Atlético Central Córdoba; Árbitros, Jueces y Fiscales: Marcelo Pierobón; Deportista Masculino Amateur: Nicolás Pretto; Deportista Femenino Amateur: Virginia Bardach; Deportista Adaptado Masculino: Fernando Eberhardt; Deportista Adaptado Femenino: Ana Elizabeth Noriega.



Deportista Masculino Profesional: Facundo Campazzo; Deportista Femenino Profesional: Vanesa Taborda; Deporte en Conjunto Amateur: Los Falcons; Deporte en Conjunto Adaptado: "Los Mapaches"; Deporte en Conjunto Profesional: Instituto Atlético Central Córdoba (Básquetbol)



Emprendimiento Deportivo Comunitario, Social y Escolar: Instituto San Francisco de Asís, de Santa Rosa de Calamuchita.



Embajador del Deporte de Córdoba: Gustavo Fernández; Mejor deportista extremo: José "Maligno" Torres.