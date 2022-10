Gustavo Vargas, el guardián de la cartelera de los sanjuaninos 

El cine es arte, pero también es un gigantesco negocio. Desde su origen hasta su último eslabón, la pantalla encendida con el público disfrutando, debe equilibrar el aspecto comercial con la magia de ver historias bien contadas. En San Juan uno de los encargados de mantener este balance es Gustavo Vargas, gerente de Play Cinema, quien contó a HUARPE NEGOCIOS cómo es la tarea de gerenciar detrás del proyector.

"Un amigo me dijo que una vez que trabajás en una empresa como esta, no te vas más. Yo hoy creo que es así”, reveló el sanjuanino, que nunca había trabajado para un cine hasta que hace 8 años cambió el trabajo en el comercio por la gerencia de las salas ubicadas en el Patio Alvear. No era su área de especialidad, pero con los años adquirió el conocimiento y le sumó una herramienta clave: escuchar al público local.

"Conocer a nuestros clientes es lo más importante", explicó. Play Cinema cuenta con la ventaja de ser una empresa sanjuanina y pueden adaptarse al estilo del público con más libertad. Gustavo contó que una de sus estrategias es estar en el complejo, escuchar los comentarios de quienes dejan las salas y hablar con todos los que puede.

Esto hizo que durante este tiempo las salas que gerencia Vargas creciera. “Hoy somos líderes del sector y tenemos proyectos para seguir mejorando la experiencia, para que los sanjuaninos tengan más ganas de venir a Play Cinema”, celebró.

Pero este camino fue uno de aprendizajes y, según Gustavo, "el aprendizaje está hecho de errores".

En los inicios del cine, optaron por dejarse llevar por lo que indicaban mercados o lo que ya se venía haciendo. Poco a poco, se dieron cuenta de que el consumo de películas tiene su marca regional y en la provincia había mucho por explotar todavía.

“Cuando traemos uno de los grandes tanques, sabemos que va a tener buena recaudación, pero no nos olvidamos del cine arte, del cine boutique, porque en San Juan hay público para estas producciones, que suelen ser menos taquilleras”, explicó Vargas.

Así fue durante estos años decidieron sumar proyecciones de todo tipo. “El cine arte nos diferencia de la competencia, el público acá es un gran crítico y hay una franja que viene a ver películas especiales. Al sanjuanino le gusta un cine más interesante, dramas, historias reales, y nosotros hemos hecho que sea algo asiduo”, contó.

Para poder tener una cartelera variada, muchas veces Gustavo y su equipo han tenido que pedir especialmente alguna de esas películas, que las distribuidoras no estaban seguras de si iban a funcionar en San Juan. “Es un mercado chico, pero nosotros queremos que lleguen todos los estrenos posibles”, aclaró.

Otra de las funciones más importantes que tiene la gerencia es armar la programación semanal, otra tarea que puede marcar la diferencia entre una cartelera de éxito y otra que no. “Aprendimos por ejemplo con los años que los sanjuaninos que van después de las 21:20 son la mayoría un poco más grandes y prefieren ver las películas en idioma original, por lo que a esa hora todas van subtituladas”, explicó.

El trabajo empieza los domingos, cuando llegan todos los trailers, se define la semana y arman la cartelera, que recién el jueves se publica para que el público organice la semana. Otro de los cambios recientes fue retirar la trasnoche, un horario que para muchos se había vuelto muy tarde.

A pesar de todo, el cine permanece irremplazable

Gustavo Vargas contó que el negocio de los cines sufrió con la pandemia, pero que está recuperándose. “Sigue siendo la opción de salida más barata, pero también la experiencia es especial, única”, aseguró.

Las plataformas no han hecho mella fuerte, pero el proceso del aislamiento sí. Aun así, esperan que los números continúen aumentando, como vienen.

Entradas corporativas, la otra gran apuesta del Play Cinema

Entre las propuestas que retomaron después de la pandemia, Gustavo Vargas remarcó que están volviendo a acordar con empresas para entregar entradas como premios a trabajadores. “Hay estudios que demuestran que los empleados que se sienten reconocidos y felices trabajan el doble, eso nos impulsó a continuar este sistema”, aclaró.

Se trata de convenios por el que reservan un grupo de entradas, descuentos u otros beneficios a la planta de las empresas. Pero a eso también han sumado eventos especiales, alquiler de salas en días de festejos especiales y otras posibilidades que incluyen utilizar las instalaciones del cine.