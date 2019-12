Guterres: "Aún estamos a tiempo de que la COP25 sea muy relevante"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que "aún estamos a tiempo de hacer que esta COP25 sea muy relevante", pero señaló que para lograrlo es esencial la regulación de los mercados de carbono -artículo 6 del Acuerdo de París- y que los países más contaminantes se comprometan a una mayor reducción de sus emisiones.



"La tradición de las COP (conferencias de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático) es que las decisiones se toman al final", aseguró Guterres a EFE en una entrevista en la sede de la Cumbre del Clima que concluirá el próximo viernes en Madrid.



El secretario general de la ONU explicó que para que la COP 25 sea "muy relevante" tiene que lograr "la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, que es esencial para los mercados de carbono".



También es necesario que "los países que tienen emisiones más fuertes señalen que están dispuestos a considerar incrementos importantes" en sus reducciones, que se plasmarán el próximo año en la Cumbre de Glasgow, agregó.



Estas nuevas contribuciones nacionales son determinantes para garantizar que se cumpla el objetivo de que la temperatura media no suba más de 1,5 grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales y garantizar la neutralidad climática en 2050, añadió Guterres.



El secretario general recordó que "hay un compromiso muy claro" en el Acuerdo de París, que destina más de 100.000 millones de dólares de fondos públicos y privados para la adaptación y mitigación al cambio climático, al referirse al incremento de la financiación que reclaman los países en vías de desarrollo.



"Creo que sería muy importante dar una señal en esta COP sobre la importancia de la adaptación, porque el cambio climático ya está teniendo consecuencias terribles, sobre todo en países frágiles, como las pequeñas islas o los Estados africanos, que padecen sequías terribles o tormentas devastadoras", señaló.



Guterres consideró que la transición ecológica no debe dejar a nadie atrás y que el paso "necesario" a una economía verde debe llevar consigo "medidas de formación" para los afectados.



Sobre el protagonismo de la activista sueca Greta Thunberg, Guterres dijo que "los jóvenes tienen una conciencia muy clara de que las consecuencias del cambio climático se van notar en su vidas y eso les da una autoridad moral que es muy importante en este momento".



"Además, con la voluntad política insuficiente de los gobiernos, creo que las presiones de la opinión publica, de la sociedad civil, el sector privado y financiero son muy importantes para que los gobiernos asuman sus responsabilidades", destacó.



Sobre la posición ante el cambio climático de países como Estados Unidos y Brasil, Guterres afirmó que las Naciones Unidas "tienen una posición privilegiada para interpelar a los países con emisiones más elevadas y hacerlos comprender que tienen una responsabilidad particular para la preservación de nuestro planeta".