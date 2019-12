Gutiérrez reasumió en Neuquén con "disculpas por no impedir" decreto que congeló precio de petróleo

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, asumió esta noche su segundo mandato consecutivo durante un acto en la Legislatura de la provincia, encabezado por el vicegobernador, Marcos Koopman, donde pidió "disculpas" por "no haber podido impedir" que el ex presidente Mauricio Macri dictara el decreto que congeló los precios del barril de petróleo y de los combustibles.



En su primer mensaje de este nuevo período al frente del Ejecutivo neuquino, Gutiérrez anunció el envío a la Cámara de Diputados de siete proyectos vinculados con cuestiones económicas, políticas y sociales que deberán ser tratados en los próximos meses.



En materia de recursos extractivos, Gutiérrez propuso la creación del Banco de Datos Hidrocaburíferos tendiente a "la obtención de información asociada a las actividades de exploración, explotación y producción de hidrocarburos y minerales que influirán en la planificación y toma de decisiones estratégicas del Estado".



También pretende la modificación de la Ley Provincial 2634 (Fondo Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) y la adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.



Otro proyecto comprende la creación de un Observatorio sobre Abuso Sexual Infantil y Adolescente, la promoción de entornos escolares saludables y otra norma de prevención de accidentes cerebrovasculares.



La equidad de género en la conducción de los partidos políticos está contenida en un proyecto de ley, con la intención de "ampliar la participación de las mujeres con equidad de género en la designación de cargos", se explicó.



Gutiérrez recordó al fallecido intendente de Neuquén y candidato a senador de Juntos por el Cambio, Horacio "Pechi" Quiroga y también al legislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Luis Sapag, quien murió este año.



Además, pidió "disculpas" por "no haber podido impedir" el dictado del decreto 566 del ex presidente Mauricio Macri, que congeló el precio del barril de petróleo y de los combustibles.



Destacó la necesidad de acuerdos, en coincidencia con lo afirmado hoy en su mensaje de asunción por el presidente Alberto Fernández.



Y anticipó además que no propiciará ninguna reforma constitucional, al señalar que "esta era su última jura" como gobernador de la provincia.



El equipo de gobierno quedó integrado por Vanina Merlo en el Ministerio de Gobierno y Seguridad y Adriana Figueroa en Desarrollo Social y Trabajo; en Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez; en Economía e Infraestructura, Guillermo Pons; y la Secretaría de Estado, Niñez, Adolescencia y Juventud obtendrá rango de ministerio con Sofía Sanucci Giménez como titular.



En el resto de las carteras continuarán las actuales autoridades: Cristina Storioni en Educación, Marisa Focarazzo en Turismo, Andrea Peve en Salud, Alejandro Monteiro en Energía y Recursos Naturales, Luis Sánchez en Deportes, Marcelo Colonna en Cultura, Facundo López Raggi en Producción e Industria y Sebastián González como Jefe de Gabinete.