Habilitan a integrantes del disuelto Congreso peruano a presentarse a los comicios de enero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los integrantes del disuelto Congreso unicameral de Perú podrán buscar un nuevo mandato en las elecciones de enero, según resolvió el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante lo excepcional de la situación, y el gobierno ya anunció que respetará esa decisión.



El artículo 90 de la Constitución peruana prevé que no pueden buscar la reelección de forma inmediata, por lo que las autoridades de Ica trasladaron la cuestión al JNE.



El tribunal electoral remarcó que el presidente Martín Vizcarra convocó elecciones "para elegir congresistas de la República que completen el período constitucional 2016-2021", o sea que no se trataría de una reelección en sentido estricto, porque no pueden buscar un mandato completo.



Por eso los magistrados del JNE sostienen que los miembros del Congreso disuelto podrán presentarse a los próximos comicios para completar su mandato sin contravenir la Constitución.



En su comunicado, recogido por la estatal agencia Andina, el JNE deja claro que el artículo concreto "no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria".



Según el diario El Comercio, de Lima, siete partidos ya anunciaron que presentarán a integrantes del Congreso disuelto, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, repetirá a siete candidatos.



El plazo para la presentación de candidaturas termina el lunes próximo.



El primer ministro, Vicente Zeballos, adelantó que el gobierno respetará el fallo, atento a “la autonomía y decisión del ente electoral, en un estado de derecho”.



En septiembre, el Congreso rechazó una propuesta de reforma constitucional del gobierno, que implicaba un adelanto electoral, y el conflicto de poderes derivó en una breve destitución de Vizcarra, que volvió al Ejecutivo con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía.



El jefe del Palacio de Gobierno llamó entonces a elecciones a partir de una cuestionada interpretación de la carta magna.



La reforma constitucional es la piedra angular de los cambios que Vizcarra prometió llevar a cabo en Perú a su llegada al cargo, tras la dimisión 'in extremis' de Pedro Pablo Kuczynski horas antes de ser destituido en el Congreso por el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.