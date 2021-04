Habló Alberto Fernández sobre su salud: "La vacuna funciona" 

Alberto Fernández está aislado por un cuadro sospechoso de coronavirus. El mandatario tuvo algo de fiebre y dolor de cabeza y cuando le realizaron un test de antígenos dio positivo. Si bien todavía falta el resultado de una PCR para confirmar si tiene la enfermedad y qué cepa, sigue el protocolo de un posito.

Fue él mismo quen anunció que estaba enfermo a través de un twit, aunque aclaró en ese momento y este sábado a la prensa que se encuentra bien. El mandatario rescató que no tiene ningún síntoma grave y dijo que esto es gracias a que fue inmunizado recientemente. "La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde ahora la estaría pasando mal", dijo en una entrevista a Infobae.

Es que Fernández tiene condiciones de base que podrían derivar en un cuadro más grave. Pero este mismo sábado el médico Federico Saavedra lo controló y constató que tiene buena saturación de oxígeno y que hasta pude hacer ejerccio leve, como caminar o andar en bicicleta con el barbijo puesto.

En la entrevista que dio al portal de noticias de Buenos Aires, contó que lo único que sintió el viernes fue "un dolor de cabeza raro" y cuando se controló la temperatura tenía 37.3. A partir de esto le realizaron el test de antígenos y quedó aislado solo con uno de sus perros. En el ala de Olivos donde está transitando el aislamiento realizan una desinfección a fondo para proteger a los empleados.

En cuanto a cómo sigue el cuadro, contó que este sábado durmió un poco más, pero que se encuentra en buenas condiciones. Debido a esto fue que decidió responder los llamados de algunos medios para llevar tranquilidad.

Incluso siguió con alguna de sus funciones programadas. Es que tras desayunar se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA con quien tenía programada una charla vía zoom.

También contó que habló más de una vez con Cristina Kirchner pero dijo que fue "la llamada de una amiga a un amigo para saber cómo está".