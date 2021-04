Habló el abogado sanjuanino denunciado por entorpecer una causa clave: “No me lo merecía”

La investigación por la muerte del efectivo de la Policía de San Juan, Oscar Mura de 28 años, generó un escándalo en Tribunales luego de que se suspendiera una audiencia testimonial en donde uno de los citados alegó que estaba “influenciado”, por lo que el abogado Gustavo De la Fuente lo retiró de la sala para evitar que siguiera con el relato de los hechos, de acuerdo a la denuncia que presentó el fiscal que interviene en la causa, Francisco Micheltorena. El letrado habló con DIARIO HUARPE y dijo que “no se merecía” pasar por esta situación.

“Estoy analizando la denuncia, la voy a ver bien, hay hechos que no corresponden a lo que sucedió. Voy a defenderme, no me lo merecía”, relató De la Fuente.

El letrado dijo que nunca gritó: “Si ellos entienden que levantar la voz y decirles lo que están haciendo con los testigos es gritar, están equivocados”, sostuvo. El denunciado afirmó que los fiscales realizaron preguntas que no correspondían al momento. Sin embargo, insistió en que no entró a la audiencia donde se dilucidaba la situación. Estos encuentros no son necesariamente públicos como algunas otras instancias del nuevo sistema penal acusatorio, por lo que pueden desarrollarse en forma privada.

De la Fuente dijo que el único grito que escuchó fue el del agente fiscal Pizarro, que salió de la sala pidiendo llamar a la policía y llevarse detenido hacia el Fuero de Flagrancia al testigo que estaba compareciendo.

“Nunca escuché la declaración del testigo”, expresó, aunque reconoció que ingresó al lugar y se llevó al citado que él mismo aportó a la causa para que contara algunas aristas clave para desentrañar este hecho judicial. Ese accionar fue tomado como una falta grave por parte de los fiscales debido a que la audiencia tuvo que finalizar. El abogado salió con el testigo por los pasillos de Tribunales impidiendo su detención.

De la Fuente hace 16 años que ejerce la abogacía y comentó que nunca atravesó por una situación similar, de todos modos argumentó que no se sorprendió por la denuncia porque conoce el manejo dentro del Ministerio Público Fiscal.

“Voy a buscar abogados para que me defiendan”, precisó. Al mismo tiempo remarcó que seguirá siendo el abogado de Diego Espejo, el hombre que fue pareja del efectivo asesinado y es el principal sospechoso de haberlo matado.

De la Fuente contó que los familiares y testigos siguen en la misma postura con respecto al accionar de los fiscales. “Han salido llorando de Tribunales”, comentó. Sobre su situación profesional sostuvo que en lo inmediato no lo afecta para el desarrollo normal de sus actividades. Esperará que la denuncia sea revisada por el fiscal de turno para su posterior elevación al juzgado para que comprueben si ocurrió o no una falta grave.

“No estoy entorpeciendo la causa”, manifestó y dijo que a los testigos los presentó él para avanzar con la investigación.

Denuncia del fiscal

El fiscal Francisco Micheltorena alegó que el abogado gritó y salió de la sala rápidamente con el testigo desoyendo a la Unidad de Investigación Fiscal. Entienden que esa conducta del letrado configura la infracción al artículo 241 inciso 2 del Código Penal. Esto significa la comisión del delito de impedimento o estorbo funcional contra la administración pública prevista en el mencionado artículo del mismo plexo normativo.