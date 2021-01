Habló la jueza que frenó el recital de El Dipy: "Me tiene sin cuidado que los fans se enojen" 

Luciana Salvá, la jueza a cargo de los juzgados de 25 de Mayo, Valle Fértil y Caucete habló sobre el recital de El Dipy en este último departamento. Es que el reconocido cumbiero iba a presentarse el viernes ese municipio, pero la justicia se lo impidió. Si bien tuvo otras presentaciones ya que la visita a San Juan incluyó más de un show y fue desde el jueves al domingo.

Quien tomó esta decisión fue Salvá, quien habló para el medio caucetero El Bastón y argumentó la decisión tomada tanto por razones sanitarias como por problemas con el local.

La jueza dijo que el principal motivo fue justamente que el ex boliche en el que se iba a presentar El Dipy no está habilitado ni como espacio gastronómico. Incluso dijo que ya le habían notificado al dueño antes del día del show que no iba a poder realizarlo, pero aun así habían seguido con la promoción.

Además, para Salvá había serias dudas con respecto al cumplimiento de los protocolos. La magistrada dijo que en general ese espacio tiene lugar para 300 personas y si se cumplen los protocolos de Covid durante este fin de semana solo iban a poder entrar 90. "Un recital de un artista no se paga con 90 entradas", opinó la jueza y dijo que por eso la sospecha era que iban a terminar dejando ingresar a más personas. Si esto pasaba, aseguró, "la consecuencia lógica es que al otro día íbamos a tener medio Caucete con coronavirus".

La magistrada dijo que la tiene "sin cuidado que los chicos fanáticos de El Dipy se enojen, con esto estamos cuidando a la gente mayor". Además dijo que cuando termine la pandemia el cumbiero "ya tendrá oportunidad de venir 20.000 veces si quiere".