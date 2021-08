Hace ocho meses que la comunidad LGBTIQ+ espera por un proyecto que puede salvar vidas

Uno de los principales motivos por los que personas se escapan de sus casas en San Juan es la identidad sexual no aceptada por parte de sus familiares. Los referentes de la comunidad LGBTIQ+ en la provincia no son ajenos al tema. En diciembre de 2020 presentaron un proyecto para crear una Casa de la Diversidad como solución transitoria para esta y otras problemáticas que sufre el colectivo. Sin embargo, aún no tienen respuestas.

El Consejo de la Diversidad de San Juan –integrado por ocho asociaciones- presentó ante el Ministerio de Desarrollo Humano un proyecto por una Casa de la Diversidad LGBTQI+. El objetivo principal de la propuesta es crear un espacio de encuentro y acompañamiento para los miembros de la comunidad, en el contexto de discriminación al que se enfrentan. Principalmente buscan ayudar a quienes se quedan sin hogar cuando dan a conocer su identidad u orientación sexual.

El albergue significaría una solución provisoria para esta problemática. Además, en la iniciativa propusieron la creación de talleres grupales de escucha, capacitaciones, acompañamiento psicofísico, respuestas ante problemas de adicciones y asesoramiento legal y de salud sexual. No obstante, a ocho meses de la presentación en la cartera de Desarrollo Humano y pese a que un informe policial reveló que la salida del clóset es uno de los principales motivos por los que adolescentes se escapan de sus casas, el proyecto sigue estancado.

La situación es preocupante. Desde la asociación reciben mensajes de adolescentes que abandonaron sus domicilios o fueron echados cuando su identidad de género u orientación sexual salió a la luz, pero no tienen muchas herramientas para ayudarlos. “No podemos llevarlos a nuestras casas porque son menores de edad y los padres nos pueden denunciar, más allá de que solo queremos que estén a salvo”, explicó Daniel Rojas, referente de La Glorieta, a DIARIO HUARPE. Solo les dan contención telefónica: “Les decimos que no se vayan de la casa y si los echan que hagan la denuncia. Pedimos que busquen algún familiar con el que puedan contar para que los acompañe a denunciar”.

“Cuando salimos del clóset inmediatamente la mayoría nos quedamos sin familia, hay muchos chicos y chicas que quedan en la calle, la idea es que por lo menos tengan un techo para no estar en plazas o terminal de ómnibus, como nos pasó un montón de veces", señaló el activista. En esta línea, marcó: "Queremos darle un albergue a toda la población LGBTIQ+”.

Respecto a la demora en el tratamiento del proyecto, Rojas indicó: “Hemos preguntado, pero sabemos perfectamente cuál es la situación de pandemia, no hay dinero, entonces los proyectos están detenidos porque tiene que venir desde nación y el dinero no llega”. El capital es un elemento fundamental, ya que para la creación y mantenimiento de la Casa de la Diversidad el Consejo estimó un presupuesto de $7.082.600 anuales.