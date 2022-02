Hacen turbantes para mujeres con cáncer para recordar a un familiar que murió por la enfermedad

Hace tres años la muerte de un ser querido con cáncer colmaba de dolor a una familia. Actualmente, decidieron transformar ese sentimiento en amor así que, desde el merendero que tienen, empezaron a hacer turbantes para que usen mujeres que cursan la enfermedad.

Quien tuvo la iniciativa fue Camila, la hija de Cristina Maureira, una mujer que lleva adelante un merendero en el barrio Valle Grande. Debido a que tienen la institución, desde Desarrollo Humano les dieron una máquina de coser para que pudieran hacer ropa para los pequeños que asisten. Ya llevaban varios días haciendo ese trabajo cuando a su hija se le ocurrió una forma de homenajear a su padre, quien falleció por cáncer: hacer turbantes para mujeres que atraviesan la enfermedad.

Camila tenía 18 años cuando su padre, Orlando Ocampo murió. Ahora ella tiene 21 y aún recuerda cómo la impactó debido a que a su papá no sobrevivió mucho tiempo al cáncer. El hombre perdió la vida a los 39 años. Tiempo atrás, siempre tenía dolor de espalda, pero él creía que era por las consecuencias que le habían quedado al caerse desde lo alto de una obra en construcción. No consultó con médicos a tiempo y, cuando lo hizo, ya era tarde ya que los resultados de los estudios indicaban que tenía mieloma múltiple. A los meses falleció.

“Mi hija no pudo ayudarlo ni salvarlo al padre. No hubo forma de salvarlo porque lo descubrieron tarde. Le hicieron un trasplante de medula pero no le resultó, llegó una instancia en la que le dijeron que no se podía hacer nada para salvarlo”, contó Cristina sobre su ex esposo.