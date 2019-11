Hacienda aprueba resultado de licitación para otorgar equipos solares a 141 escuelas rurales

El Ministerio de Hacienda aprobó el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nacional 2/2019 para la provisión e instalación de equipos fotovoltaicos e instalaciones internas para 141 escuelas rurales en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza en el marco del Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (PERMER).



Lo hizo a través de la disposición 125/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables, publicada hoy en el Boletín Oficial.



En mayo último se autorizó el llamado a la licitación por US$ 7 millones, y se aprobó el pliego de bases y condiciones.



En julio se realizó la apertura de ofertas pertenecientes a Proyectos y Obras Americanas, Coba, Coradir, Solartec, Mejores Hospitales, Proyección Electroluz, Sistemas Energéticos y Newsan como gestor – Gamma Solutions como partícipe.



El Comité de Evaluación de Ofertas designado emitió el Informe de Evaluación y Propuesta de adjudicación a favor de Newsan Sociedad Anónima, como gestor y Gamma Solutions como partícipe por US$ 2.550.727,11, el Lote 2 por US$ 2.369.508,41 y el Lote 3 por US$ 897.128,41.



El lote 4 fue recomendado a favor de Solartec por US$ 448.206, por ser sus ofertas formalmente admisibles y las de precio más bajo, ajustadas a las especificaciones requeridas.



El pliego prevé que los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina, y que los precios del contrato serán convertidos conforme al tipo de cambio vendedor según la cotización oficial del Banco Nación, vigente al día anterior a la emisión del certificado de pago.



En 2015 se firmó Convenio de Préstamo para la realización del Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales (Permer), que resultó financiado parcialmente con los recursos del préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta US$ 200 millones.