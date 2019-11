Hacienda resalta el avance en inclusión financiera destacado en una publicación de los EE.UU

POR AGENCIA TÉLAM

La Argentina se ubicó en el séptimo puesto de la lista de los 55 países más propicios para la inclusión financiera, de acuerdo a una publicación del grupo The Economist, informó hoy el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado de prensa, en el que resalta el avance logrado en materia de inclusión financiera.



"La Argentina se ubicó en el séptimo puesto de la lista de los 55 países más propicios para la inclusión financiera, publicada por The Economist Intelligence Unit, la unidad de negocios independiente del grupo The Economist", indica el comunicado.



En este sentido, se aclara que "el país ascendió dos puestos por encima del ranking del año pasado y 33 en relación al año 2015".



El informe publicado hoy analiza las prácticas adoptadas por los gobiernos y reguladores del mundo para fomentar la inclusión financiera, poniendo el foco en el entorno regulatorio y en el impacto de las políticas públicas.



Se destacan, además, las regulaciones implementadas por el Banco Central en noviembre de 2018 que habilitaron a las agencias complementarias, generalmente llamadas corresponsalías bancarias, para facilitar el acceso de las personas al sistema bancario.



The Economist Intelligence Unit concluyó que la Argentina alcanzó avances significativos en materia de inclusión financiera durante los últimos cuatro años, destacándose por encima del promedio de los países evaluados en las categorías “Gobierno y respaldo político”; “Estabilidad e integridad”; “Productos y puntos de acceso”; “Protección al Consumidor”; e “Infraestructura”.