Luego de que UPCN le pidiera al Gobierno de la Provincia que revise la liquidación de los sueldos de los empleados públicos y la información que le envía a Nación por el descuento del Impuesto a las Ganancias, la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, confirmó que los encargados de la Subsección de Impuestos se encuentran analizando la situación y viendo si hay ítems que pueden ser exentos del arancel. En este mismo sentido, la titular de la cartera adelantó que, en los haberes de mayo, la cantidad de trabajadores que son alcanzados por el impuesto bajará sensiblemente, ya que el piso del mínimo no imponible pasó de $404.000 a $506.200.

El gremio de trabajadores estatales de mayor importancia de San Juan aducía que el índice Antigüedad debía estar exento del Impuesto a las Ganancias y que, debido a que el Gobierno de la Provincia supuestamente informa mal los salarios, a muchos empleados se les descuenta el arancel. En paralelo a esta cuestión, López contó que se está estudiando si hay algunos índices que en efecto pudiesen estar exentos del arancel.

Publicidad

“Ha habido disposiciones recientes que hablan de algunos conceptos de la liquidación de sueldos que no deberían ir. O sea, que en el total del sueldo que no debieran considerar. No estarían grabados por el Impuesto a la Ganancia. En eso está trabajando desde hace varios días la división sector de impuestos de la Provincia”, explicó la ministra.