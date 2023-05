Desde UPCN indicaron a DIARIO HUARPE que presentarán una nota al Gobierno de la Provincia para solicitar que revise el informe que pasa a la Nación sobre los salarios de los estatales. La cuestión está en que, según la visión del gremio, el ítem antigüedad no puede formar parte del sueldo que se tiene en cuenta para el pago del Impuesto a las Ganancias. Actualmente, hay muchos trabajadores a los que se les descuenta el arancel y, conforme al criterio de UPCN, no debería de ser así. Si bien es cierto que ha habido una decisión política de que los salarios crezcan por encima a la inflación, el mínimo no imponible no siguió ese ritmo.

Enrique Funes, secretario gremial de UPCN, contó que “tienen pruebas suficientes” para aseverar que hay una mala información por parte de la Provincia y que, por este motivo, se está descontando a todos los trabajadores que cobren más de $507.000. En este sentido, el gremio piensa que no se debe tener en cuenta la antigüedad ni los adicionales particulares, ítems que hacen que los sueldos de los estatales suban considerablemente y superen el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Según confirmó el mismo Funes, hay resoluciones en el Anses que aseguran que estos ítems no van en el arancel anteriormente mencionado.

“El Gobierno tiene la obligación de informar sueldos. Pero el Gobierno informa de netos que a nuestros criterios no corresponden. Antigüedad y otros adicionales que no entran y que haría que no llegara nunca a ese criterio. Nosotros creemos que tenemos razón y tenemos suficiente documentación que nos confirma eso”, explicó la autoridad gremial.

Cabe destacar que el año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados un cambio en el artículo 25 inciso D, que habla de la antigüedad. Hasta el momento, solo se pagaba 2% del salario total por año. Ahora, lo que se hace es: 2% por año de antigüedad para aquellos que tengan de 1 a 15 años de trabajo, 3% para quienes tengan una antigüedad de 16 a 20 años; 4% de 21 a 25 años y 5% a aquellos que cumplan de 25 o más años de servicio, con un tope de 30.

Esto, junto a las subas salariales en acuerdos paritarios, hizo que los sueldos de los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen 30 años de antigüedad o más subieran considerablemente. Por ello, y también porque el mínimo no imponible no creció con los salarios, es que actualmente los trabajadores que cobran más de $507.000 se les descuenta $70.000.

Funes indicó que la idea es presentar la nota lo antes posible, antes de que sean las paritarias de julio. Según planteó, “no pueden esperar tanto” debido a la inflación galopante que golpea a San Juan y al país entero cada mes.

Dato

Según UPCN, el 80% de la administración pública supera los 30 años de antigüedad.

Dato 2

El Impuesto a las Ganancias descuenta $70.000 a las personas que cobra $507.000 de salario.