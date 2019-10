Hallan a una peluquera asesinada en Chubut y apresan a un sospechoso

Una peluquera de 44 años fue asesinada hoy en su casa de la localidad chubutense de Esquel y por el femicidio detuvieron a un hombre que se encontraba herido en la misma escena del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho fue descubierto esta tarde en una vivienda situada en Brunt al 900, en dicha localidad cordillerana de Chubut, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Ruth Figueroa (44).



El jefe de operaciones de la Unidad Regional Esquel, Vicente Avilés, informó a Télam que "los propios vecinos notaron ruidos, fueron a la vivienda de la señora y se desesperaron porque no respondía ni a los golpes a la puerta ni a los llamados telefónicos".



Cuando la Policía llegó ya había ingresado al inmueble el dueño de la casa que le alquilaba la víctima y tenía una copia de llave.



"Estaba la mujer tendida sin signos vitales y un hombre, identificado como Abel Marchand, que estaba con heridas pero fuera de peligro, quien fue internado en el hospital y con custodia porque quedará detenido" explicó Avilés.



Los primeros indicios apuntan a que la mujer fue estrangulada con un cable y presentaba también lesiones en la cabeza producidas con un elemento contundente, aunque la causa de la muerte se determinará con la autopsia que se llevará a cabo en las próximas horas.



En la escena del crimen estuvo presenta la fiscal de la causa, María Bottini, quien dijo a la prensa que "en principio se investiga un femicidio".



"Sobre eso estamos trabajando porque tenemos una persona demorada con heridas compatibles con una mecánica de defensa, aunque más datos no puedo aportar", añadió.



En tanto, los peritos de Criminalística que trabajaron en la escena del crimen no detectaron evidencias de la presencia de una tercera persona en el lugar.