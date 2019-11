Hallan asesinada a puñaladas y envuelta en sábanas a una mujer en La Matanza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cadáver semidesnudo de una mujer asesinada de 21 puñaladas, con una bolsa en la cabeza y envuelto en sábanas y frazadas fue hallado hoy en el barrio San Pedro del partido bonaerense de La Matanza, informaron fuentes judiciales y policiales.



Los investigadores procuraban esta noche identificar a la víctima a través de un tatuaje y de denuncias de averiguación de paradero en comisarías de la zona.



El cuerpo fue arrojado a las 5.14 de la madrugada -según pudo establecerse a través del registro de una cámara de seguridad que captó el momento- en el cruce de las calles Torquinst y José Hernández de la mencionada localidad del oeste del conurbano, y minutos después un matrimonio descubrió el cadáver y llamó a la línea de emergencia 911.



Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la comisaría 2da. Este de Altos de Laferrere concurrió al lugar y constató en plena calle y junto al cordón de la vereda que había un bulto empaquetado con frazadas y una sábana roja desteñida, del que sobresalía un pie.



Los efectivos, que en principio pensaron que se trataba del cadáver de un hombre, preservaron la escena para el trabajo del personal de la Policía Científica.



Al lugar llegó el fiscal Claudio Fornaro, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, quien supervisó el trabajo de los peritos.



Al abrir el envoltorio, los investigadores advirtieron que se trataba del cadáver de una mujer que se encontraba semidesnuda, con una bolsa de nailon colocada en la cabeza y atada con sogas.



De acuerdo al resultado de la autopsia practicada esta tarde, la mujer fue asesinada de 21 puñaladas que le provocaron lesiones vitales, 8 de las cuales fueron en el hombro, 7 en la cabeza, 5 en el cuello y una en el antebrazo, informaron a Télam fuentes judiciales.



Asimismo, según el informe preliminar de la necropsia, la data de muerte fue estimada entre 12 y 24 horas y el cadáver no presentaba signos de defensa ni de abuso sexual, mientras que la bolsa en la cabeza fue colocada post mortem.



En tanto, en el cuerpo se encontraron rastros de arena, tierra, y pelos de animales, por lo que se presume que fue arrastrada en otro lugar y que la escena del crimen es secundaria, ya que sólo fue el sitio de descarte de la víctima, añadieron los voceros judiciales.



Por su parte, esta noche se procuraba identificar a la mujer, de entre 35 y 45 años, según estableció el informe forense.



Juan, el vecino que encontró el cadáver y llamó a la policía, contó al canal C5N que eran las 5.50 de la madrugada cuando salió de su casa para llevar a su mujer al trabajo y, al ver el bulto, su esposa primero “pensó que era basura”, pero cuando pasaron al lado con el auto vieron “el pie de una persona” y activaron “la alarma vecinal”.



El hombre explicó que se podía apreciar que “se ensañaron bastante con esta persona”, ya que “tenía una bolsa en la cabeza, unas puntadas en el cuello en la parte de atrás y estaba toda atada”.



El vecino dijo que la bolsa “era de nailon verde” y le “cubría toda la cabeza” y que no se podía descartar que la muerte haya sido por “asfixia”, ya que “se ve como que la chica quiso respirar y la bolsa la tenía metida en la boca”.



Respecto a la vestimenta, dijo que sólo le vio “una remera negra tipo musculosa”, que en “la parte de abajo no tenía ropa” y que se veía “un tatuaje tribal desde la cadera hasta la pierna”.



Sobre la posición en la que estaba el cadáver, comentó que la mujer “estaba doblada como en cuclillas y atada de pies, manos y cuerpo” y que además estaba “de costado pero con la cabeza mirando para arriba, con las piernas y los brazos flexionados”.



Agregó que la frazada y la sábana que envolvían el cuerpo no estaban manchados con sangre y que el cadáver estaba “atado con fuerza para que quede compacto”.



Juan afirmó que “por unas cámaras que hay” se pudo “individualizar un auto” que ahora se investiga si tuvo participación en el hecho.



Este femicidio es el quinto cometido en los últimos seis días en distintos puntos del país: el jueves de la semana pasada fue asesinada la enfermera Daiana Almeida (30) en la localidad bonaerense de de San Nicolás, tras lo cual detuvieron a un albañil como sospechoso; el viernes Brisa Méndez (13) fue encontrada enterrada en la casa de su tío en la localidad bonaerense de Derqui; y ese mismo día un hombre mató a la comerciante Gabriela Degiorgio (36) en la ciudad santafesina de Esperanza; finalmente ayer fue encontrada asesinada en Mar del Plata una joven llamada Ana Laura Díaz (26) y por cuyo crimen detuvieron a su pareja de 55 años.