Hallaron otros dos cuerpos en el ingenio La Esperanza, con lo cual ya son ocho los muertos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Otros dos cuerpos fueron hallados hoy en el lugar del incendio reciente en el ingenio jujeño La Esperanza, con lo cual sumaban ocho los obreros fallecidos por la tragedia en el complejo industrial, confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad.



El hallazgo completó la lista de personas denunciadas como desaparecidas desde el miércoles último en el marco de la investigación en marcha.



El fuego en el ingenio pudo ser sofocado casi 16 horas después, es decir el jueves, tras lo cual se habían iniciado las tareas de búsqueda de los obreros desaparecidos, finalmente encontrados en la jornada de hoy, aunque no se dieron a conocer mayores detalles.



En el sitio, trabajaba el fiscal Lian Resúa y, según la prensa local, tras la novedad del hallazgo llegaron hasta la planta los familiares de los obreros desaparecidos, para tratar de saber sobre su identidad.



Ayer, los mismos familiares intentaron sin éxito reconocer los cuerpos hallados el mismo día del incendio, que permanecen sin identificar por encontrarse calcinados, por lo que se espera en las próximas horas a los resultados de pruebas de ADN para determinar su identidad.



El fiscal interviniente había confirmado que de acuerdo a lo denunciado y a las tareas de investigación se estableció que eran dos los obreros que restaban por encontrar, hallazgo que recién se concretó hoy, a cuatro días del incendio.



Inicialmente, tras el incendio producido a raíz de una explosión en el sector de Destilería, se hallaron cinco cuerpos, de los cuales solo uno con menor grado de quemaduras pudo ser reconocido y fue identificado como Severino Rodríguez.



En tanto, el obrero que completa la lista de los ocho fallecidos es Diego Ibarra, quien se encontraba internado en terapia intensiva con más de un 80% de su cuerpo afectado por el fuego y falleció en la tarde del jueves.



Ayer, el gobierno de Jujuy anunció que otorgará beneficios para las familias de los fallecidos, entre ellos una pensión vitalicia a cónyuges; una beca de estudios a los hijos, desde el nivel inicial hasta finalizar los estudios terciarios o universitarios; y, en caso de no tener vivienda propia, se les adjudicará una.



Por la noche, el grupo tucumano Budeguer, al frente desde hace cinco meses del ingenio, ofreció una misa en la que se lamentó las pérdidas humanas y se puso como prioridad acompañar y contener a las familias de los fallecidos.



En tanto, Luis Budeguer, uno de los directivos, aseguró que en el complejo fabril "se seguirá el proceso de reconversión" iniciado y que "el año que viene habrá zafra y no se va a perder ninguna fuente de trabajo".



En ese sentido, mencionó que todavía no se ha hecho una evaluación de los daños, pero hay sectores con peligro de derrumbe en el que antes de volver a funcionar se trabajará en su reconstrucción.



“Les pido su ayuda para que sean el pilar que necesitamos en este momento para salir adelante”, dijo el directivo dirigiéndose a los presentes, pero en particular a los trabajadores vinculados a la empresa.